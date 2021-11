Arranca obra de eletrificação da linha ferroviária entre Faro e VRSA

Trabalhos deverão estar concluídos em 2023.

O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, esteve presente ontem, terça-feira, dia 2 de novembro, em Vila Real de Santo António (VRSA), onde anunciou o início das obras de eletrificação integral da linha ferroviária do Algarve, no troço que liga Faro àquela localidade, num total de 56 quilómetros.

A empreitada é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal e tem um custo global de 20,4 milhões de euros. O prazo de execução é de 23 meses, prevendo-se a conclusão dos trabalhos no terceiro trimestre de 2023.

A cerimónia de assinatura do Auto de Consignação da Empreitada de Eletrificação da Linha do Algarve contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, que classificou a obra como «um momento histórico para o desenvolvimento do concelho e da região».

«Esta empreitada constitui um passo muito importante para o desenvolvimento do transporte ferroviário em Portugal e para a facilidade da mobilidade entre as pessoas, beneficiando o concelho, a região e o país e constituindo uma resposta genuína para o problema das alterações climáticas», afirmou Álvaro Araújo.

Relativamente à linha do Algarve, o Ministro disse que o contrato agora consignado vai permitir à população algarvia ter ganhos de tempo de viagem, uma vez que vão estar criadas condições «para que o comboio Intercidades, ou o Alfa, possam chegar a Vila Real de Santo António».

«Consoante a organização da CP, podemos ter viagens com poucas paragens, permitindo uma viagem mais rápida, com menos paragens, passando por Tavira, Olhão e Faro», detalhou Pedro Nuno Santos, acrescentando que este é um «ganho concreto, muito objetivo e muito importante para a população do Algarve».

A par destas melhorias, serão também desenvolvidos trabalhos de beneficiação nos edifícios das estações e apeadeiros, com instalação de dispositivos de informação por áudio e substituição das colunas de iluminação das plataformas de passageiros. A linha será ainda dotada de novos sistemas de sinalização e telecomunicações, melhorando as condições de operação e segurança da circulação ferroviária.

Projeto faz parte do programa Ferrovia 2020

Este conjunto de obras é desenvolvido no âmbito do programa de modernização da Rede Ferroviária Nacional, Ferrovia 2020, e integra o projeto de eletrificação da Linha do Algarve em toda a sua extensão (140 quilómetros), que será executado através de duas empreitadas que perfazem um investimento global de 80 milhões de euros.

A primeira, que agora tem início, corresponde à eletrificação do troço entre Faro e Vila Real de Santo António e a segunda, que terá início posteriormente, incidirá na eletrificação do troço entre Tunes e Lagos. Recorde-se que o troço entre Tunes e Faro já se encontra equipado com sistema de tração elétrica.

Além das vantagens em termos de rapidez e segurança, o reforço da capacidade de operação possibilitará o aumento do número de circulações ao dispor dos utilizadores, beneficiando fortemente a mobilidade no arco metropolitano do Algarve.

A operação na Linha do Algarve com recurso integral a material circulante elétrico permitirá a utilização de composições mais modernas, confortáveis e rápidas, reduzindo o tempo de percurso entre Lagos e Vila Real de Santo António em 25 minutos.

Autarca de VRSA pretende criação de estação multimodal

Na sessão, o presidente da Câmara Municipal de VRSA, Álvaro Araújo, apresentou ao Ministro das Infraestruturas a necessidade de o concelho receber um conjunto de apoios do Estado para a criação de um Complexo Multimodal de Transportes, na zona contígua à estação da CP.

O projeto pretende reunir, no mesmo espaço, transporte ferroviário e rodoviário, organizando o sistema de transportes públicos no município.

Foi ainda proposta a possibilidade de preservação de um antigo girador ferroviário, que permitia mudar o sentido das locomotoras. É, assim, intenção do município «preservar a História e o património da nossa terra, que deve ser reconhecido e visitado por todos».