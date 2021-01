Arranca nova fase de pavimentação de vias e arruamentos em Lagos

Orçada em 1.071.248,18 euros (acrescida de IVA), esta empreitada prevê a pavimentação e, em algumas artérias, a realização de correções ao nível da drenagem de águas e nas calçadas, em vários pontos do concelho.

Segundo a Câmara Municipal de Lagos, para o mês de janeiro, está prevista a pavimentação e arruamento de troços na Rua D. Vasco da Gama e na Avenida da República, o que envolverá condicionamento ao trânsito.

Os trabalhos na Rua D. Vasco da Gama (entre o Edifício Paços do Concelho Séc. XXI e o entroncamento da Rua Dr. José Cabrita) têm início previsto para o dia 29 de janeiro e término para o dia 4 de fevereiro, o que implicará o estreitamento da via com recurso a sinalização semafórica e corte pontual da mesma, continuando, no entanto, a ser assegurado o acesso.

Já na Avenida da República, a intervenção será feita entre a rotunda junto ao supermercado LIDL e a Rotunda das Cadeiras, a realizar em duas fases, com início previsto para o dia 25 de janeiro e término para o dia 29 do mesmo mês. Implicará, na 1ª fase, o estreitamento da via, com recurso a sinalização adequada, e na 2ª fase o corte da via e o desvio do trânsito.

Em fevereiro, terão também início as intervenções nalgumas vias de Espiche, Portelas, Almádena e Barão de São João, o que envolverá um plano de sinalização temporária para garantir todas as condições de segurança do tráfego rodoviário e pedonal.

Consciente dos incómodos que estas intervenções possam causar, a Câmara Municipal de Lagos «espera contar com a melhor compreensão dos seus munícipes e visitantes, tendo presente que esta intervenção irá beneficiar toda a comunidade logo que esteja concluída».

Calendário dos trabalhos: