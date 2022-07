Arraial Escutista promete muita animação em Tavira

Primeiras edições «foram um grande sucesso».

O Agrupamento 100 de Tavira do Corpo Nacional de Escutas vai realizar o seu III Arraial Escutista no próximo sábado, dia 23 de julho, a partir das 18h00, junto ao Mercado Municipal (antigo espaço das docas).

As primeiras duas edições, realizadas em 2018 e 2019, «foram um grande sucesso, tendo a terceira edição que estava planeada para 2020 sido adiada para 2022 devido à pandemia», aponta a organização.

Agora, o Arraial Escutista está de volta, inserindo-se nas campanhas de angariações de fundos do Agrupamento para a participação no Jamboree 2023, a realizar-se na Coreia do Sul, em 2023.

O evento conta com animação musical a cargo do Grupo+2, juntando-se várias propostas gastronómicas como os caracóis ou as bifanas, entre outras. A entrada é gratuita.