Arquivo Sonoro de Castro Marim tem mais de 1500 minutos de gravações

Projeto Particular Universal encerrou ciclo de dois anos em Castro Marim com Apresentação de Arquivo Sonoro do território.

No dia de ontem, 8 de novembro, foi apresentado, na Biblioteca Municipal, o Arquivo Sonoro de Castro Marim, um dos trabalhos finais da colaboração do município com o projeto Particular Universal, que assim fechou ciclo de dois anos de residências artísticas no concelho.

Foram quase duas dezenas de residências artísticas dirigidas a criadores portugueses, noruegueses e internacionais, bem como a criação deste arquivo sonoro, de um arquivo comunitário sobre o património cultural imaterial e a produção comunitária de performances teatrais em diálogo com os habitantes do concelho.

O arquivo é uma coleção de «retratos sonoros» que preservam a herança sonora da região. As gravações realizadas por Carlos Norton entre janeiro de 2022 e março de 2023 estão agora disponíveis gratuitamente (aqui).

São mais de 1500 minutos de gravações, numa imersão pela dimensão sonora do património histórico, social e ambiental de Castro Marim, que contou também com a colaboração de diversas entidades e cidadãos do concelho e diversas contribuições de artistas nacionais e estrangeiros que, ao longo do curso do projeto Particular Universal, realizaram residências artísticas em Castro Marim.

Abrange uma ampla gama de atividades como a extração de sal, a piscicultura, o fabrico de cestos, a criação de cabras de raça algarvia e a rica avifauna das reservas naturais, refletindo a essência viva e diversificada do território castromarinense.

Unindo passado e presente através da experiência auditiva, o Arquivo Sonoro de Castro Marim é um tributo à identidade única e rica desta comunidade e território, preservando-a para as gerações futuras.

«Castro Marim agradece à associação OUT.RA pela ousadia de se propor a um projeto inovador, disruptivo, que veio com a vontade de deixar semente neste mundo da cultura, que não deve ter limites à criação. Foi uma oportunidade para artistas emergentes e já largamente posicionados se inspirarem nas terras míticas de Castro Marim. Desde teatro, música, sentidos dos sons e sabores, foram muitas as oportunidades para a criação», sublinhou Filomena Sintra, vice-presidente do município de Castro Marim.

Este projeto internacional de artes sonoras e teatrais foi financiado ao abrigo do Programa Cultura do Mecanismo EEA Grants, numa iniciativa da associação OUT.RA, com sede no Barreiro, contou com a parceria do município de Castro Marim, da instituição norueguesa NyMusikk, da companhia Teatro do Vestido e da associação cultural Filho Único.