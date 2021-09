Arquivo Municipal de Loulé recebe conferência sobre Cirurgia Medieval

Dirigida por Cristina Moisão.

O ciclo de conferências «Loulé na linha do tempo», arranca no dia 18 de setembro, sábado, no Arquivo Municipal de Loulé Professor Joaquim Romero Magalhães, com a apresentação da conferência «Em Loulé, usando e obrando da ciência da cirurgia em tempos medievais», às 15h00, dirigida por Cristina Moisão.

«Em 2018 realizámos um trabalho de compilação sobre os cirurgiões medievais portugueses, no qual pudemos documentar cinco indivíduos residentes na vila de Loulé durante o século XV», explica a organização.

Foi ainda encontrado «um documento legislativo indicador da existência de pagamento de um cirurgião pelo concelho dessa localidade. Os documentos encontrados permitem-nos conhecer um pouco da vida privada desses cirurgiões e das suas relações familiares, assunto que tentaremos desenvolver ao longo do trabalho que agora nos propomos realizar. Adicionalmente, será apresentado um outro cirurgião louletano que, embora já pertencente ao século XVI, se relaciona familiarmente com um dos seus predecessores», revelam os responsáveis pela conferência.

Cristina Moisão é licenciada em Medicina (1990) pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, mestre em História Medieval pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas pela mesma universidade e especialista em Cirurgia Geral.

Dedica-se a estudar e investigar História da Medicina há vários anos, com maior incidência na História da Cirurgia e dos Hospitais. É atualmente doutoranda em História Moderna na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com um estudo sobre o livro médico antigo, e Investigadora Integrada do CHAM – Centro de Humanidades.

Esta atividade está sujeita a um número limitado de participantes, com a inscrição a poder ser feita através do e-mail.