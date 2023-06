Arquivo Histórico de Albufeira volta a organizar ações de férias de verão

O Arquivo Histórico de Albufeira volta a abrir portas aos mais novos nestas férias de verão, com atividades de 3 a 7 de julho.

Durante a maior interrupção letiva do ano, o município de Albufeira proporciona aos jovens, dos 9 aos 14 anos, o programa Férias de Verão do Arquivo Histórico de Albufeira, uma iniciativa que tem por objetivo promover o gosto pelo património e o conhecimento da história do Algarve, numa perspetiva lúdica e pedagógica. As ações decorrem de 3 a 7 de julho, das 09h00 às 13h00.

Momentos que combinam a diversão com o conhecimento do património histórico e arqueológico do Algarve é o mote para o programa.

Este ano, os participantes têm a oportunidade de experienciar diversas atividades em grupo com vista a promover a socialização entre os mais jovens, com destaque para diversas visitas que têm por objetivo incentivar o gosto pela cultura local e regional, numa perspetiva lúdica e pedagógica.

As atividades destinam-se a crianças com idades compreendidas entre os 9 e os 14 anos (inclusive) e decorrem durante a primeira semana do mês de julho, das 09h00 às 13h00.

As inscrições já estão abertas, pelo que os interessados devem contactar o Serviço Educativo do Arquivo Histórico, através de telefone 8289 599 638) ou por email (arquivo.historico@cm-albufeira.pt) ou online e proceder à respetiva inscrição.

As vagas são limitadas a 20 participantes e encerram, assim que, o número limite de crianças inscritas for atingido.

O programa, que promete aguçar a curiosidade dos mais novos pela cultura e identidade da região, integra as seguintes atividades:

Dia 3 de julho, visita ao Museu do Traje de São Brás de Alportel.

Dia 4 de julho, a viagem tem como destino as Ruínas Romanas de Milreu, em Estoi.

Dia 5 de julho, neste dia a aventura está programada para Sagres, com a visita à fortaleza construída no século XV.

A 6 de julho, as crianças do concelho vão conhecer os Monumentos Megalíticos de Alcalar, na Mexilhoeira Grande. O último dia, 7 de julho, fica reservado à descoberta da história de Albufeira, através da realização de um Peddy Paper e de uma Oficina de Encadernação.