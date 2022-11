Arena Faro conquista Taça de Portugal Kickboxing

O Arena Faro acaba de conquistar a Taça de Portugal Kickboxing 2023, realizada em Tavira, com 12 atletas campeões e oito vice-campeões.

O Arena Faro terminou a época desportiva da melhor forma com a conquista da Taça de Portugal de Kickboxing, no passado sábado, dia 26 de novembro, no Pavilhão Municipal Eduardo Mansinho, em Tavira.

Na competição estiveram presentes cerca de quatro centenas de atletas, em representação de 43 clubes nacionais.

Na última prova da época, conhecida como a prova rainha, o Arena Faro apresentou-se com 28 atletas, sendo que 12 consagram-se campeões e oito vice-campeões, garantindo assim o primeiro lugar por equipas.

Para Walter Pestana, responsável técnico do clube, «foi um projeto incrível, que envolveu uma dedicação extraordinária das equipas técnicas, dos atletas e das suas famílias, mas o esforço valeu a pena e finalmente podemos dizer que hoje a Taça de Portugal ficou em Faro».

«O ano de 2022 foi um extraordinário para o Arena Faro. Conseguimos dois títulos por equipas de vice-campeões nacionais, alcançámos cinco lugares no pódio no Campeonato do Mundo, na Turquia e hoje, consagramo-nos vencedores da Taça de Portugal 2022», disse ainda sobre a mais recente conquista.

