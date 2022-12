AREAL elegeu novos órgãos sociais vigentes até 2024

A Assembleia Geral da Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL) elegeu os novos órgãos sociais para o mandato 2022/2024.

A Assembleia Geral da Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL) realizou na última sexta-feira, dia 2 de dezembro, uma sessão eletiva, na sua sede em Vilamoura, durante a qual foram eleitos e tomaram posse os novos órgãos sociais para o triénio 2022-2024.

Enquanto presidente da Assembleia Geral, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário, salientou a importância da AREAL na região e apresentou um voto de agradecimento ao conselho de administração cessante, em especial a António Mortal, professor da Universidade do Algarve (UAlg) pelo trabalho e empenho desenvolvido como administrador, assegurando a gestão corrente da AREAL. Agradeceu ainda à Vilamoura World a cedência das instalações à AREAL desde a sua criação.

Na breve apresentação dos aspetos mais relevantes ocorridos no último triénio na agência, que se traduziu num desempenho favorável ao nível dos resultados alcançados, o administrador cessante sublinhou os contributos dados pela agência para promover a inovação energética regional, desenvolvendo projetos que visam o recurso crescente a fontes de energias renováveis, o incremento da eficiência e certificação energéticas através da introdução das mais recentes tecnologias.

Para o próximo triénio, foi apresentada uma única lista, passando o conselho de administração a ser presidido pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), representada por Vitor Guerreiro (presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel) e tendo a Universidade do Algarve e a Câmara Municipal de Portimão como administradores.

O Conselho Fiscal será presidido pela Região de Turismo do Algarve (RTA) e terá como membros as empresas Vilamoura World (secretário) e E-Rede Distribuição Energia, SA (vogal), permanecendo a CCDR Algarve na presidência da Assembleia Geral.

A AREAL é uma associação sem fins lucrativos, composta por algumas entidades de grande prestígio regional e nacional, nomeadamente a CCDR Algarve, Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e municípios da Região, Universidade do Algarve, Região de Turismo do Algarve, Águas do Algarve, ALGAR, Vilamoura World e EDP – Distribuição Energia SA, entre outras.

No cumprimento da sua missão, a AREAL atua, igualmente, em parceria com entidades internacionais, executando estudos e projetos que acrescentem valor ao conhecimento e se traduzam em importantes benefícios energéticos para a região do Algarve.