«Arade» será a nova revista do Arquivo Municipal de Lagoa

No ano em que se assinalam 20 anos da inauguração do Arquivo Municipal de Lagoa, tem lugar a apresentação pública do primeiro número da «Arade», revista do Arquivo Municipal de Lagoa.

O periódico que será apresentado ao público no dia 6 de setembro, terça-feira, às 18h30, «vem colmatar uma falta há muito sentida pelos investigadores que, ao trabalharem sobre a história de Lagoa e do seu concelho, não dispunham de uma revista onde publicar os seus estudos».

A apresentação , que decorre no terraço do Arquivo, estará a cargo de António Maranhão Peixoto, licenciado em História, Arquivista e antigo diretor do Arquivo Municipal de Viana do Castelo.

«Arade», cujo nome advém do rio que constitui uma das fronteiras naturais do concelho e se afirmou, desde sempre, como um dos seus motores de desenvolvimento, pretende ir mais além dos seus limites geográficos e assumir, desde já, um âmbito regional, abrindo o campo de investigação a trabalhos de outras realidades e áreas de interesse, procurando produzir mais e melhor conhecimento sobre o concelho de Lagoa e a região do Algarve.

Por outro lado, a publicação será um instrumento que, destinando-se à publicação de trabalhos de investigação histórica, pode também acolher estudos no âmbito da Ciência da Informação, num horizonte capaz de abarcar o essencial das temáticas respeitantes a este campo científico e aos arquivos municipais.

O acesso a esta sessão é livre.