Arade In Vista é o novo Bairro Comercial Digital do Barlavento Algarvio, por proposta da Junta de Freguesia de Ferragudo.

O município de Lagoa, por proposta da Junta de Freguesia de Ferragudo, concorreu em consórcio com esta e com a ACRAL à iniciativa Bairros Comerciais Digitais, tendo sido aprovada a sua candidatura, uma das quatro do Algarve nesta primeira fase, num valor elegível de 872.501,30 euros.

A iniciativa contou com 160 candidaturas, tendo nesta primeira fase sido contemplados 65 projetos face à cabimentação existente.

O objetivo +e a dinamização do comércio local, através da aposta na digitalização e modernização dos operadores económicos e dos seus modelos de negócio, na promoção do comércio e na integração digital das cadeias de abastecimento e escoamento.

Arade In Vista, possui 189 estabelecimentos na zona limitada pelo Bairro de 1,90 hectares, que corresponde às principais ruas comerciais de Ferragudo e visa a par da preservação dos valores do lugar de Ferragudo com 503 anos, proporcionar a modernização do comercio local, a forma como se relacionam com os seus clientes, cada vez mais alicerçada nas novas tecnologias e no comércio digital, bem como modernizar equipamentos e espaços públicos dotando-os de maior comodidade e sustentabilidade.

«Este Bairro de 5 minutos, onde o cidadão que está no seu centro estará a essa distancia de quaisquer dos serviços que necessita, permitirá um aprofundamento dos contactos pessoais, uma melhor mobilidade e sustentabilidade para os que nos visitam e para os que aqui vivem acima de tudo», afirma o presidente da Junta de Freguesia de Ferragudo, Luis Alberto.

O autarca refere ainda que este processo participativo, iniciado em 2022, que envolveu comerciantes locais em várias reuniões, recolha de inquéritos em papel e online, bem como uma equipa multidisciplinar composta pelo presidente da Junta de Freguesia e técnicos do município, é um exemplo de que como é possível tecer sinergias entre os diferentes atores locais em prol de um objetivo comum, alicerçada na capacidade técnica e financeira do município de Lagoa, líder do consórcio.

A par das ações já desenvolvidas pela freguesia (eventos culturais, espaço do cidadão, dinamização de redes sociais e pontos de wi-fi, por exemplo), bem como dos equipamentos instalados pelo município no âmbito da primeira Smarcity do Algarve (contadores inteligentes, rega programada, sensores de mensuração), que são os alicerces deste projeto, surgirão em Ferragudo, nos próximos dois anos, totens informativos, 24 pontos de acesso wi-fi com capacidade para 12 mil utilizadores em andamento, uma landing page para o comercio local com mapa 3D, Muppis informativos e interativos e uma montra digital, bancos e papeleiras inteligentes, WCs automáticos, bem como uma estratégia de comunicação e de publicidade especifica, potenciando os negócios e os visitantes do bairro.

A realidade virtual aumentada vai ser ainda uma realidade em vários locais da vila, potenciando o turismo, alicerçada no património e tradições locais, mostrando a todos como fomos, como somos e quiçá o que pretendemos vir a ser, conforme afirmado por Luis Alberto.

A diversidade de ações e tecnologias a implementar em prol do cidadão, como por exemplo, passadeiras inteligentes e indicadores de estacionamento indevido, é tamanha que necessitará não só no seu inicio, bem como dos próximos anos, formação especifica para todos os intervenientes bem com um gestor de bairro permanente de forma a potenciar, monitorizar e avaliar diariamente a evolução do Bairro.

«Esta é uma oportunidade para modernizarmos serviços e comercio local, proporcionando melhor mobilidade e sustentabilidade, pelo que saibamos utilizar estas ferramentas e outras que deverão chegar, a par da melhoria do investimento no espaço publico e na habitação da Vila, trabalhando em parceria com as sinergias existente no Concelho, de forma a que viver, trabalhar ou estar em Ferragudo seja cada vez melhor», considera a Junta de Freguesia.