ARA: Prisão de Silves vai construir abrigos para gatos de rua

Prisão de Silves «voluntariou-se para construir abrigos» para gatos de rua para um mega projeto da Animal Rescue Algarve (ARA).

Desde a aprovação da lei de 2018 que bane a eutanásia de animais saudáveis, o número de gatos nas ruas de Loulé multiplicou-se aos milhares; 98 por cento dos quais não se encontram esterilizados, e carecem de abrigo e acesso regular a cuidados básicos, comida e água.

Esta realidade sendo apenas agravada pela falta de algum plano a longo prazo, assim como o ritmo elevado a que estes animais se multiplicam.

«É um facto que associações de animais individuais estão a fazer o melhor que conseguem para lidar com a presente crise, mas, apesar do seu excelente trabalho e boas intenções, os recursos que têm ao seu dispor são limitados no que toca ao desenvolvimento de programas de esterilização e devolução às colónias respetivas. Uma situação que apenas poderá ser combatida com ações duradouras e urgentes», diz a Animal Rescue Algarve (ARA), em nota enviada ao barlavento.

Assim, «considerando que a única maneira de tentar dar resposta a este desafio é através de um plano a longo prazo e de larga escala», a Animal Rescue Algarve (ARA) desenhou uma estratégia que foi agora aprovada pela Câmara Municipal de Loulé.

«A ideia é formar parcerias entre entidades públicas e privadas de modo a construir e cuidar de abrigos para gatos de rua, garantindo a sua manutenção, limpeza, e integração em programas de esterilização. Os gatos de rua têm, por norma, dificuldade em ser realojados em contextos domésticos; consequentemente, a melhor solução para garantir os direitos destes animais, assim como controlar a sua explosão populacional, é através da construção de abrigos onde os mesmos podem viver com dignidade, estando confinados a um território específico, e, claro, ser esterilizados».

Os abrigos em questão são «na maioria destinados a abrigar os animais durante a noite, em condições climatéricas adversas, sendo também um local estável e seguro para aceder alimentação e água».

A ARA planeia construir pelo menos 40 destes abrigos (eventualmente 400), enquanto que coordena toda a operação.

Para conseguir concretizar este plano, a ARA contará com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia de Almancil, Agrupamento de Escolas de Almancil e Escola Secundária de Loulé para a angariação de voluntários e fundos para a manutenção dos abrigos, assim como para programas de esterilização.

Pelo menos metade dos fundos foram assegurados pela autarquia de Loulé e outras Juntas de Freguesia, como a de Almancil, «cujo apoio terá um impacto substancial na implementação, expansão e desenvolvimento do projeto».

O plano proposto «já atraiu a atenção de parceiros dispostos a ajudar», através de protocolos com a Inframoura, Infraquinta, e Infralobo, «que terão um papel central na aquisição e entrega de recursos» na Prisão de Silves, instituição que se «voluntariou para construir os abrigos».

Estima-se que o plano poderá resultar na esterilização de cerca de até 1500 gatos, tendo um impacto substantivo no número de felinos nas ruas de Loulé, e radicalmente melhorar o futuro do bem-estar animal na cidade e arredores.

Espera-se que o plano venha a resultar numa redução de até 50 por cento nas populações de gatos de rua nos próximos cinco anos. O projeto já começou a dar os primeiros passos, e ainda existe uma grande necessidade de apoio, de modo a ajudar o maior número de gatos possível.