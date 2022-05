Aqua Portimão é finalista dos Prémios Marketeer 2022

Responsáveis do espaço comercial algarvio pedem ajuda aos clientes no processo de voto.

O centro comercial Aqua Portimão, propriedade gerida pela Klépierre, é finalista dos Prémios Marketeer 2022, na categoria «Grandes Espaços Comerciais».

Os finalistas foram apurados pela redação e pelo Conselho Editorial da Marketeer, tendo em conta a estratégia, trabalhos e campanhas desenvolvidos ao longo de 2021 nas áreas do Marketing, Publicidade e Comunicação. As votações para os Prémios Marketeer 2022 estão abertas até 22 de maio e os vencedores serão anunciados numa cerimónia marcada para 21 de junho, n’O Clube – Monsanto Secret Spot, em Lisboa.

Os responsáveis deste espaço comercial em Portimão explicam que o mesmo «tem como mote na definição da sua estratégia de comunicação os conceitos de proximidade, inovação, sustentabilidade, comunidade e emoção. As campanhas de comunicação, os eventos temáticos, a estratégia dedicada ao período de verão e as várias dinâmicas comerciais fazem-no destacar-se no panorama dos centros comerciais, e permitiram a nomeação para este prémio de grande relevância na área do marketing e comunicação».

No passado ano, «foram muitas as ações implementadas, sempre com a prioridade de oferecer aos clientes uma experiência de compra completa e memorável. No calendário não faltaram atividades para crianças no digital, campanhas durante todo o verão pelo areal algarvio, dezenas de prémios e descontos, parcerias com entidades de renome e iniciativas de cariz ambiental e social».

A administração do Aqua Portimão destaca, no segmento das atividades para crianças e famílias, «a plataforma de entretenimento lançada no período de pandemia: um projeto digital para animar o dia a dia com dicas de poupança, workshops de DYI, treinos e aulas de relaxamento, beauty lives, passando pelo showcooking com Marco Costa e até a Kids Fashion Days, uma campanha de promoções exclusivas para celebrar o Dia da Criança».

No verão, os responsáveis lembram «a ação Summer is Here, que proporcionou atividades diferentes todos os fins de semana no centro comercial e no areal das praias do Algarve, contando ainda com uma decoração shareable que tornou o Aqua Portimão num spot de referência para as fotografias de verão pelo Instagram».

No âmbito digital, o destaque vai para o lançamento da aplicação (app) Aqua Portimão & EU, um programa em que os clientes beneficiam de promoções e descontos exclusivos, com vantagens e prémios associados às suas compras e a campanha Signos no Shopping, onde o humorista António Raminhos retrata os comportamentos e características de cada signo quando estão às compras.

«A melhoria do leque de serviços complementares para o cliente foi também um dos tópicos do ano», segundo fonte do Aqua Portimão, «com o lançamento do serviço Collect & Go, implementado para facilitar as compras dos clientes, permitindo a entrega das mesmas no parque de estacionamento, através de um sistema de drive-in gratuito proporcionado pelas lojas do centro comercial».

A tudo isto juntam-se várias parcerias, passando pela Uber, com a criação de um ponto de recolha exclusivo no parque de estacionamento, as campanhas com a Associação Oncológica do Algarve, referentes à prevenção e cuidados de saúde, e ainda com a Vita Nativa, com a implementação do projeto de Alojamento Local para Aves.

A nível ambiental, destaca-se a iniciativa de combate ao desperdício alimentar através da disponibilização gratuita de caixas de take-away no food court e a instalação da Horta Urbana, localizada também no piso 2, «com o objetivo de alertar para a importância da alimentação saudável, da agricultura biológica e fomentar preocupações ambientais e espírito solidário, através de workshops mensais».

Elencados os motivos para esta chegada à final dos Prémios, a administração do fórum lembra que «o voto pode fazer a diferença», podendo o mesmo ser feito através deste link.