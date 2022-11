Apreendida embarcação com mais de seis toneladas de haxixe em Olhão

Polícia Marítima apreende embarcação com mais de seis toneladas de haxie à deriva a sul da ilha da Armona, em Olhão.

Os elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Olhão e de Tavira apreenderam hoje uma embarcação de alta velocidade com 180 fardos de estupefacientes a bordo, num total de cerca de 6,3 toneladas de haxixe, que se encontrava à deriva a cerca de cinco milhas náuticas (aproximadamente nove quilómetros) a sul da ilha da Armona, em Olhão.

Na sequência de um alerta recebido pelas 10h45, através de um pescador lúdico, a informar para a presença de uma embarcação carregada com diversos fardos à deriva, foram de imediato ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Olhão e de Tavira, bem como o navio NRP Hidra, da Marinha Portuguesa.

À chegada ao local, constatou-se que a embarcação de alta velocidade se encontrava carregada de fardos de estupefacientes, sem tripulantes a bordo, tendo sido posteriormente rebocada pelo navio NRP Hidra para o cais comercial de Faro.

Os elementos da Polícia Marítima procederam à apreensão da embarcação, bem como de um total de 180 fardos de droga, com um total de cerca de 6,3 toneladas de haxixe, que serão posteriormente entregues à Polícia Judiciária.

Nesta ação estiveram empenhados dois elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Olhão e um elemento Troço do Mar da Capitania do Porto de Olhão, apoiados por uma embarcação, dois elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Tavira, apoiados por uma embarcação, bem como o navio NRP Hidra, da Marinha Portuguesa.

O Comando-local da Polícia Marítima de Olhão tomou conta da ocorrência.