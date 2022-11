A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC) de Faro vai debater a inclusão de pessoas com deficiência, no dia 25 de novembro.

A Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC) de Faro assinala no dia 25 de novembro o seu 40.º aniversário com o seminário «Boas práticas, inovação e inclusão», centrado em debater estratégias inovadoras para promover a inclusão da pessoa com deficiência nos vários setores da sociedade, que terá lugar na Universidade do Algarve, no auditório 1.5 do Campus da Penha.

O contributo da família em práticas de intervenção precoce na infância, as vantagens da desinstitucionalização, os modelos de apoio à vida independente ou a inclusão da pessoa com deficiência na vida académica são alguns dos temas a abordar no encontro, entre outros.

Durante a manhã, a investigadora e professora coordenadora da Escola Superior de Educação de Lisboa Marina Fuertes apresentará a comunicação «Práticas centradas na família, nos contextos e nas relações», seguindo-se uma apresentação em espanhol, por parte de Ana Carratalá, diretora do Centro San Rafael, em Alicante, que falará sobre a experiência de desinstitucionalização ao abrigo do programa «Entrevecinos».

Paula Santos, diretora do curso Programa Individual de Estudos Multidisciplinares (PIEM) da Universidade de Aveiro apresenta uma comunicação sobre a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência naquela instituição académica e Fernando Fontes, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, falará sobre o direito à vida independente em Portugal.

Durante a tarde, serão apresentados os resultados da avaliação intercalar do Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI) em Portugal pelo professor associado Luís Capucha, coordenador do estudo no ISCTE.

Andreia Félix, diretora técnica do Centro de Apoio à Vida (CAVI) da APPC/Faro, irá falar sobre a experiência da implementação do projeto-piloto, iniciado em 2019, a que se seguirá uma mesa redonda moderada pela jornalista Maria Augusta Casaca, da TSF, com a participação de beneficiários do projeto, dos seus assistentes pessoais e famílias.

O encerramento do seminário, às 17h00, conta com a participação do presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, IP, Humberto Santos, e do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário.

A inscrição no seminário tem um custo de 10 euros para estudantes e de 20 euros para o público em geral e pode ser feita online ou por email (40anosappcfaro@gmail.com).

O programa está disponível aqui.