Nem o condutor tinha carta nem o carro tinha seguro.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro, deteve um homem de 26 anos por condução sem habilitação legal para conduzir, logo após da transmissão de uma publicação em live no Facebook enquanto conduzia na Via do Infante (A22), em Portimão.

No seguimento de uma denúncia em que um homem se encontrava a conduzir uma viatura na autoestrada, alegadamente sem habilitação legal para conduzir, enquanto transmitia em direto no Facebook, os militares da GNR deslocaram-se para o local tendo em vista localizar e intercetar o condutor e fazer cessar o perigo que este poderia causar aos restantes utilizadores da via, ontem, dia 8 de fevereiro.

No decorrer das diligências policiais, o indivíduo foi intercetado na saída para Portimão, confirmando-se que não possuía habilitação legar para conduzir e que a viatura também não tinha seguro de responsabilidade civil.

O detido foi constituído arguido e será presente hoje, dia 9 de fevereiro, ao Tribunal Judicial de Portimão.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Portimão.