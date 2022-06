AP Eva Senses acolheu tratorista Mário Isidoro após travessia da EN2

AP Eva Senses recebeu Mário Isidoro depois de percorrer 739 quilómetros de trator na Estrada Nacional (EN)2.

Mário Isidoro partiu de Chaves, ao volante do seu trator, no dia 26 de maio e percorreu a conhecida Estrada Nacional 2. Foram 10 dias desafiantes que terminaram com o merecido descanso no AP Eva Senses, em Faro.

Mário Isidoro residente em Arruda dos Vinhos, decidiu tornar esta viagem mais empolgante, nesta que é uma das estradas maiores do país, e foi o primeiro homem a percorrer 739 quilómetros de trator, que ligam Chaves a Faro. É uma travessia do país de norte a sul, com paisagens diversas e circulando por 35 concelhos, com travessia de 11 rios e 11 serras.

No dia 4 de junho, a viagem terminou no AP EVA Senses, com oferta de estadia com um merecido descanso, e onde o vereador da Câmara Municipal de Faro, Carlos Baía, e o diretor do hotel, Pedro Alves, assinalaram o momento com a oferta do crachat e o livro comemorativo dos 55 anos da unidade hoteleira.

O AP Eva Senses está ligado à popular Estrada Nacional 2, proporcionando aos viajantes que concluem a viagem em Faro as comodidades de um hotel de excelência, associadas à beleza da paisagem de que podem desfrutar.