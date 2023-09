António Franco Alexandre distinguido com Prémio Nacional de Poesia

Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa será atribuído a António Franco Alexandre, no dia 28 de outubro, pelas 16h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de Faro.

O Prémio Nacional de Poesia António Ramos Rosa, uma iniciativa da Câmara Municipal de Faro, que conta com o patrocínio da Fundação Millennium BCP e os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve, Região de Turismo do Algarve, Universidade do Algarve, Eva Senses, Tertúlia Algarvia e JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias, distinguiu nesta sua IX edição, o livro Poemas da autoria do poeta António Franco Alexandre.

O júri do Prémio, constituído pelo Poeta e Professor Luís Quintais, Professora Doutora Ana Isabel Soares, docente na Universidade do Algarve, e pela jornalista Inês Fonseca Santos, decidiu, por unanimidade, atribuir o Prémio a esta obra, pelo seu livro inédito Carrossel, nela incluído.

Para os membros do júri, Carrossel «amplia e redefine os termos em que o seu percurso se foi construindo desde o seu primeiro livro (…). Uma viagem através de uma “transportadora transdisciplinar”, que, mais do que espaços, percorre tempos (…) Foi esta amplitude temporal, que inscreve em verso um lugar de nós, lugar de entendimento e leitura transversal a todo o ser humano ocidental – capaz de ler o que de si se distancia, ainda que inapelavelmente radicado no tempo atual» que o júri pretendeu reconhecer com a atribuição deste prémio.

A cerimónia de entrega do Prémio terá lugar no próximo dia 28 de outubro, pelas 16h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa.