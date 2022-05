António Costa abre em VRSA o «maior encontro juvenil do país»

Iniciativa reúne um milhar de participantes em Vila Real de Santo António (VRSA) e conta com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa.

A nave desportiva do Complexo Desportivo de VRSA recebe no próximo fim de semana, dias 4 e 5 de junho, o 18º Encontro Nacional de Associações Juvenis (ENAJ), a maior reunião de jovens e dirigentes associativos de Portugal.

A sessão de abertura do evento terá lugar no sábado, dia 4, às 11h00, e conta com a presença do Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, contemplando um vasto conjunto de debates e painéis com oradores nacionais e internacionais de relevo.

O evento tem o apoio da Câmara Municipal de VRSA e irá reunir perto de um milhar de participantes, que ficarão alojados nas unidades hoteleiras do concelho, dinamizando o comércio e a economia local.

No Ano Europeu da Juventude, a organização pretende que este seja «um momento de reflexão e debate sobre a participação jovem do Século XXI e a Cidadania 3.0, a par das causas, prioridades e emancipação das gerações juvenis».

Esta será também «uma oportunidade para perspetivar e planear o futuro das políticas públicas de apoio à juventude e ao associativismo em Portugal, contando com a presença de um painel diversificado de oradores – nomeadamente jornalistas, ativistas, políticos, investigadores, humoristas e artistas – que contribuirá para fomentar o debate e a partilha de ideias».

Do elenco de convidados fazem parte a Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, o Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, a Embaixadora da Ucrânia, Inna Ohnivets, a Eurodeputada Marisa Matias, entre muitos outros oradores. A apresentação do certame será conduzida por Fernando Alvim.

O Festival Associativo será um dos momentos altos do ENAJ, no qual a expressão artística, gastronómica e cultural, o empreendedorismo e o talento jovem são apresentados num ambiente de partilha e valorização do trabalho destas organizações juvenis ao serviço da cultura.

Este momento caracteriza-se maioritariamente por performances artísticas, gastronómicas, musicais e de dança, onde se destaca o concerto de Dino D’Santiago, no dia 4 de junho, às 23h00, na Praça Marquês de Pombal, com entrada livre.

Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, «é uma honra para o município receber aquele que é o maior encontro nacional de jovens e dirigentes associativos de todo o país. Durante três dias, estarão em debate alguns dos principais desafios em termos de políticas de juventude, tais como o direito à habitação ou a solidariedade intergeracional, ao mesmo tempo que será efetuada a partilha de boas práticas entre jovens e associações juvenis».