ANP/WWF vai recuperar mais cinco hectares da serra do Caldeirão

A ANP/WWF acaba de anunciar a recuperação de mais cinco hectares no âmbito a Iniciativa de Restauro da Paisagem da Serra do Caldeirão.

A Associação Natureza de Portugal/World Wide Fund For Nature (ANP/WWF) vai fomentar a recuperação da serra do Caldeirão com uma iniciativa de restauro ecológico da envolvente de uma antiga lixeira, em Cachopo, município de Tavira, anunciou hoje a organização.

A intervenção será feita no âmbito da Iniciativa de Restauro da Paisagem da Serra do Caldeirão, numa área de cinco hectares, e conta com o apoio da Junta de Freguesia de Cachopo, acrescentou a mesma fonte num comunicado.

«O objetivo desta intervenção é contribuir para a recuperação dos ecossistemas e da biodiversidade locais, bem como para a conservação da água e dos solos, complementando assim o trabalho já desenvolvido nos projetos que a ANP|WWF tem empreendido na freguesia», precisou a ANP/WFF.

O especialista em água da associação de promoção e conservação da natureza, Afonso do Ó, destacou a iniciativa vai permitir «alargar a área de restauro ecológico nesta zona do país». num trabalho que é feito «em parceria com as associações, autoridades e comunidades locais para recuperar a floresta e biodiversidade da Serra do Caldeirão».

Entre as medidas a adotar estão a «erradicação de espécies infestantes» e a «plantação de alfarrobeiras, azinheiras, zambujeiros e medronheiros», que vão ajudar à recuperação da «envolvente de uma antiga lixeira num terreno próximo da aldeia de Cachopo e do qual a Junta de Freguesia é proprietária», frisou a associação.

«Neste caso, o projeto vai contribuir para impedir a deposição ilegal de resíduos na antiga lixeira e promover a fruição do espaço rural envolvente à povoação de Cachopo, cada vez mais procurada por visitantes em atividades de turismo da natureza», considerou Rafael Ribeiro Dias, presidente da Junta de Freguesia de Cachopo, citado no comunicado.

Por sua vez, Carla Pereira, diretora de marketing da empresa que financia a iniciativa, destacou o papel da transportadora na adoção de uma «política de desenvolvimento sustentável que promova a redução das emissões carbónicas até ao ‘net’ zero e contribua para a proteção ambiental através da “conservação da biodiversidade e dos “ecossistemas florestais».