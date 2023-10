Ano letivo na Universidade do Tempo Livre de Castro Marim já arrancou

O espetáculo do humorista Jorge Serafim deu o mote para o arranque do novo ano letivo na Universidade do Tempo Livre de Castro Marim.

Para marcar a abertura do novo ano letivo (2023/24) da Universidade do Tempo Livre (UTL) de Castro Marim, e para assinalar o Mês do Idoso, a Biblioteca Municipal acolheu, no dia 18 de outubro, os alunos e futuros alunos para assistirem ao espetáculo do humorista Jorge Serafim.

No mesmo momento, foi ainda realizado um inquérito às pessoas presentes, de forma a recolherem-se sugestões para este recomeço das aulas.

À semelhança do ano anterior, a Universidade do Tempo Livre, irá desdobrar-se em dez localidades do concelho, tais como Altura, S. Bartolomeu, Rio Seco, Castro Marim, Monte Francisco, Junqueira, Azinhal, Corte Pequena, Alta Mora e Furnazinhas.

Deverá dar-se continuidade aos cursos que têm maior número de interessados, como as Artes Decorativas, Rendas, Trapologia, Dança, Meditação e Informática, mas serão agora avaliadas as novas propostas dos formados.

Este ano, se reunidas as condições, haverá também Português para Estrangeiros, uma vez que são cada vez mais os seniores estrangeiros residentes.

A troca de experiências, de saberes e de afetos é a motriz deste projeto que existe desde 2010 e que tem contribuído para a promoção de um envelhecimento ativo e com mais qualidade de vida.

Refira-se que a Universidade do Tempo Livre é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Castro Marim, em parceria com a Associação Odiana, no contexto das sinergias criadas com outros projetos comparticipados pelo município.