ANJE e UAlg querem atrair empreendedores brasileiros para a região

Atrair empreendedores brasileiros para o Algarve é o objetivo principal da nova sinergia que une a ANJE, a UAlg e a Câmara Municipal de Faro.

A ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, a Universidade do Algarve (UAlg) e a Câmara Municipal de Faro uniram sinergias, no âmbito do programa RESTART, para apostarem em novas oportunidades de negócio e intercâmbio de conhecimento com o Brasil.

As empresas portuguesas presentes nos mais diversos sectores, como o turismo, construção e obras públicas, energia, ambiente, indústria automóvel e tecnologias de informação, têm mostrado, cada vez mais, interesse pelos empreendedores brasileiros.

Nesse sentido, e com o objetivo de criar novas possibilidades de parcerias, foi criado este novo projeto financiado pelo CRESC ALGARVE 2020, que levou à visita do ecossistema empreendedor brasileiro.

De acordo com a ANJE, «o Brasil é a décima terceira maior economia do mundo, apesar de ainda trabalhar na sua reconstrução após a receção há sete anos, quando a economia se contraiu quase sete por cento».

A ideia final deste projeto, «é poder colocar o Algarve no radar dos empresários brasileiros, assim como intensificar as pontes que facilitam a vida aos empresários portugueses que queiram investir naquele mercado», explica.

Segundo Hugo Vieira, vice-presidente da ANJE, a visita a São Paulo e a Florianópolis permitiu «conhecer as dinâmicas do sistema e realizar parcerias com entidades para facilitar a ida dos empreendedores algarvios para o Brasil, e incentivar a que os empreendedores brasileiros vejam o Algarve como uma boa opção».

Através de várias iniciativas, a ANJE e a UAlg têm reforçado esta rede de incubação na região de forma a acelerar empresas incubadas e dar novas ferramentas aos empresários.

Com esta rede, os empresários locais passaram a contar com um reforço no conjunto de competências e apoios específicos, com oferta de espaços de incubação flexíveis e com custos controlados, acesso a mentores e investidores, ligação a várias entidades, promoção entre empresas e mercado.

O maior objetivo, «tem sido criar, das mais variadas formas, condições para um ambiente mais favorável e estimulante para a aprendizagem e empreendedorismo», informa a ANJE.

Já sobre este reforço da aposta no Brasil, Hugo Barros, coordenador do CRIA da UAlg, destaca que «o CRIA, tem vindo a assumir como missão o apoio ao empreendedorismo e à inovação, e a promoção de uma efetiva interação entre a universidade e sector empresarial, facilitando a sua transferência para o mercado».

«Valorizar o conhecimento produzido na academia e dinamizar as relações empresariais resultantes, é uma prioridade. Estas novas pontes são, por isso, fundamentais», acrescenta.

Também Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, sublinha a importância deste projeto.

«O nosso compromisso é, desde sempre, destacar o Algarve como uma região cada vez mais competitiva e empreendedora. É imperativo continuar a apostar nestes laços porque são eles que permitem aos empreendedores de ambos os lados do Atlântico tomar contacto com a realidade uns dos outros e, também, encontrar oportunidades, que por vezes escasseiam nos mercados internos».