«Animação de Verão» regressa hoje a Armação de Pêra

Evento tem concertos agendados para hoje e para sábado.

O evento «Animação de Verão» regressa a Armação de Pêra com atuações da Sociedade Filarmónica Silvense e de Verónica Monteiro, hoje, dia 26 de agosto, e sábado, dia 28 de agosto, respetivamente, sempre às 22h00, junto à Fortaleza.

Com entrada livre, a iniciativa promete «duas noites com sons e estilos diversificados». A primeira, com a atuação da banda filarmónica do concelho, composta por mais de três dezenas de músicos, que interpretarão diversas peças, sob a batuta do Maestro Pedro Coutinho.

Depois, no sábado, a cantora e instrumentista Verónica Monteiro, natural de Faro e residente em Silves, que trará ao palco música portuguesa, jazz, bossa-nova, blues, pop, reggae e soul music.

O evento cumpre as orientações da Direção-Geral de Saúde em matéria de espetáculos ao ar livre. A entrada no recinto é efetuada mediante voucher de entrada (entregue no local a partir das 21h00), estando limitada à ocupação de 100 lugares.

A «Animação de Verão» é promovida pelo município de Silves. com o apoio da Junta de Freguesia de Armação de Pêra.