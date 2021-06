Anestesiologistas do Sotavento oferecem ecógrafo digital ao CHUA

A Associação de Anestesiologistas do Sotavento ofereceu um novo Ecógrafo Digital ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

A entrega do donativo decorreu no dia 1 de junho no Serviço de Anestesiologia, numa sessão onde estiveram presentes a Presidente da Associação de Anestesiologistas do Sotavento, Nídia Mulenas, o diretor clínico do CHUA, Horácio Guerreiro, e vários médicos do Serviço de Anestesiologia e do Bloco Operatório.

Mostrando-se muito grato pelo donativo, o responsável clínico indicou que «este equipamento vai reforçar o parque tecnológico do CHUA, contribuindo para apoiar o importante trabalho dos nossos profissionais e para a melhoria da prestação de cuidados de saúde aos utentes».

Recorde-se que o Serviço de Urologia do Centro Hospitalar Universitário do Algarve efetuou, no dia 27 de maio, duas intervenções cirúrgicas dedicadas a doentes com litíase renal grave, através da utilização, de forma mais sistemática, das técnicas RIRS e NLPC.

CHUA utiliza técnicas operatórias minimamente invasivas no tratamento da litíase renal grave

«Estas técnicas permitem, num único tempo operatório, a remoção dos cálculos, evitando múltiplas intervenções cirúrgicas e procedimentos invasivos, com uma eficácia comprovada e custos de tratamento muito baixos. Permitem ainda que estes doentes deixem de ser referenciados para Lisboa e para litotrícia extracorporal», explicou o diretor do Serviço de Urologia e também diretor do Departamento Cirúrgico, Aníbal Coutinho, a propósito das duas intervenções que decorreram com sucesso.

Num doente, com calculo coraliforme, foi realizada cirurgia percutânea renal por nefroscopia com litotrícia pneumática (NLPC – nefrolitotomia percutânea) e noutra doente, com cálculo no bacinete, foi realizada cirurgia endoscópica retrógrada intra-renal por ureterorrenoscopia digital flexível com litotrícia laser (RIRS).

Ainda de acordo com o diretor de serviço, «será realizado novo tempo operatório exclusivo para estes doentes no dia 17 de junho, estando programada a realização de 2 tempos por mês, com o tratamento definitivo de 4 ou 5 doentes por mês».

Estas técnicas também serão realizadas no Serviço de Urologia da Unidade Hospitalar de Portimão.

Unidade de Hospitalização Domiciliária de Portimão já funciona

A nova Unidade de Hospitalização Domiciliária do CHUA foi apresentada no dia 1 de junho.

Este projeto, iniciado no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) em 2019 na Unidade Hospitalar de Faro, arrancou em Portimão disponibilizando também aos utentes do barlavento este serviço de cuidados de saúde diferenciados e de proximidade.

Numa primeira fase é possível acompanhar cinco doentes em simultâneo, num raio de ação de cerca de 30 minutos/30 km de distância ao hospital.

A hospitalização domiciliária enquanto modelo de prestação de cuidados de saúde em casa do doente afigura-se como uma alternativa ao internamento convencional onde «o doente fica internado, com acesso a todo o tipo de cuidados e monitorização que teria no hospital, mas no conforto da sua casa, na companhia da sua família» explica Nuno Vieira, coordenador da Unidade de Hospitalização Domiciliária de Portimão.

«Este tipo de hospitalização permite uma maior humanização dos cuidados, e especialmente uma valorização do papel ativo da família no processo de acompanhamento do doente, o que se vai refletir em ganhos a nível funcional e de autonomia dos doentes, uma vez que o próprio ambiente familiar se vai adaptando progressivamente às suas necessidades» conclui Alexandra Ferreira, a enfermeira responsável por esta unidade.

Os doentes que cumpram um conjunto de critérios clínicos, sociais e geográficos que permitam usufruir deste modelo de hospitalização têm ao seu dispor todos os cuidados diferenciados, como teriam no hospital, realizados por uma equipa multidisciplinar que integra médicos, enfermeiros, assistente social, farmacêutica, nutricionista, assistente técnica, disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano.

O CHUA está a trabalhar para, em pouco tempo, conseguir aumentar a vertente assistencial e de segurança dos doentes em Hospitalização Domiciliária através da introdução da telemonitorização para estes doentes, conceito inovador a nível nacional, que permitirá um acompanhamento e vigilância mais pormenorizados permitindo alargar o leque de doentes elegíveis para este tipo de hospitalização.

A sessão pública de apresentação contou com a presença do presidente da ARS Algarve, Paulo Morgado, do vice-presidente da CCDR Algarve, José Pacheco, da diretora do Núcleo de Respostas Sociais do Centro Distrital da Segurança Social, e das presidentes das Câmaras Municipais de Silves e Portimão, Rosa Palma e Isilda Gomes, respetivamente, que foram recebidos pelo Conselho de Administração do CHUA.

Utentes «Muito Satisfeitos» com Hospitalização Domiciliária

A funcionar desde maio de 2019, a unidade de Hospitalização Domiciliária de Faro já admitiu 333 doentes, 85 em 2019, 195 em 2020 e 53 já em 2021. O grau de satisfação dos doentes tem sido extremamente positivo com 90 por cento muito satisfeitos e 10 por cento satisfeitos com a sua experiência de internamento domiciliário.