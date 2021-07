André Jordan distinguido Oficial Honorário do Império Britânico

André Jordan recebeu a distinção de Oficial Honorário do Império Britânico, numa cerimónia oficial promovida pela Embaixada Britânica em Portugal.

André Jordan foi formalmente condecorado Oficial Honorário da Ordem do Império Britânico (OBE), em cerimónia oficial promovida pela Embaixada Britânica em Portugal, em reconhecimento pela dedicação, envolvimento e serviços prestados em prol do desenvolvimento do Duke of Edinburgh’s Internacional Award.

A condecoração, entregue por Chris Sainty, Embaixador do Reino Unido em Portugal, teve lugar na Residência Oficial em Lisboa.

O nome de André Jordan passa, assim, a integrar o conjunto de personalidades homenageadas por Sua Majestade a Rainha Isabel II.

«É com enorme satisfação que entrego a André Jordan a condecoração de Oficial Honorário da Mais Excelente Ordem do Império Britânico. Este é o reconhecimento em nome de Sua Majestade a Rainha Isabel II pela notável contribuição de André Jordan para o Duke of Edinburgh’s International Award. Realço a dedicação de André pelo desenvolvimento dos jovens em Portugal e no Mundo. E a forma como abraçou o projeto lançado pelo Duque de Edimburgo criando algo verdadeiramente extraordinário em Portugal. Referimos inúmeras vezes a Antiga Aliança que une os nossos dois países. E podemos mencionar vários tratados e eventos históricos para demonstrar a solidez desta união. Mas acredito que são as pessoas que criam a relação especial entre a Grã-Bretanha e Portugal. André Jordan é uma dessas pessoas muito especiais que representam e simbolizam essa amizade notável», referiu Chris Sainty, Embaixador do Reino Unido em Portugal.

Fundado pelo Duque de Edimburgo em 1956, na Grã-Bretanha, o prémio está presente em 144 países, conta com a participação de mais de 7 milhões de jovens e recebe anualmente 350 mil novos participantes.

O seu compromisso é de disponibilizar esta oportunidade a 1 por cento da população jovem até 2023, ou seja, o equivalente a 7.9 milhões de jovens.

Portugal tem no Prémio Infante D. Henrique, criado em 1987, a sua versão nacional.

O presidente de Honra é o Duque de Bragança e André Jordan foi presidente executivo entre 1995 e 2001.

A Embaixada Britânica em Portugal é responsável por desenvolver e manter as relações bilaterais entre o Reino Unido e Portugal.

Tem como missão promover os objetivos e as políticas do governo britânico em Portugal, apoiando as empresas britânicas a realizarem negócios em Portugal, encorajando o investimento estrangeiro no Reino Unido, e prestando assistência consular a residentes e visitantes britânicos em Portugal, sempre que necessário.

Os dois países estão unidos há mais de 600 anos pela mais antiga aliança diplomática no Mundo.