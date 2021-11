Analita Santos apresenta em Portimão «Os novos ajudantes do Pai Natal»

Sessão será dinamizada por Márcia Gamito.

A apresentação do livro «Os novos ajudantes do Pai Natal», escrito por Analita Santos, terá lugar na Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, no próximo sábado, dia 4 de dezembro, às 16h00.

A obra vai ser apresentada pela contadora de histórias Márcia Gamito, no âmbito do projeto «Histórias de Encantar», e terá lugar na sala infantil da Biblioteca.

A mais recente ficção de Analita Santos, publicada este mês pela editora Alfarroba, tem ilustrações de Alexandra Duque e fala sobre «o maior sonho da unicórnio Brilhante, que é conduzir o trenó do Pai Natal para que o Rodolfo e as restantes renas possam, por fim, descansar», conforme se pode ler na sinopse.

Segundo o resumo deste livro dirigido ao público infantojuvenil, «na Grande Floresta Encantada, onde os bolos de aniversário crescem ano após ano, a Brilhante quase desiste do seu sonho. Mas é nesse momento que a magia acontece e a Brilhante viverá com os seus melhores amigos uma aventura como nunca imaginou, descobrindo que nada é mais importante do que o poder da amizade e que nunca, mas nunca, devemos desistir dos nossos desejos».

Analita Alves dos Santos nasceu na Alemanha em 1974, residindo há muito tempo na cidade de Portimão. Nas suas palavras, «a leitura e a escrita sempre foram uma paixão e motivaram o sonho, alimentado desde tenra idade, de escrever livros e partilhar palavras com miúdos e graúdos».

Márcia Gamito, a apresentadora de «Os novos ajudantes do Pai Natal», é licenciada em Animação Sociocultural e assume o seu «fascínio pelo mundo infantil», o que a levou «pelo caminho de contar e ler histórias, para promover a leitura e ajudar as crianças a serem felizes».