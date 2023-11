Ana Abrunhosa visitou futuro Museu de Vila do Bispo

Ana Abrunhosa foi conhecer o futuro Museu de Vila do Bispo – O Celeiro da História, projeto financiado por fundos europeus, no passado sábado.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, visitou, no passado sábado, dia 25 de novembro, o futuro Museu de Vila do Bispo – O Celeiro da História, uma obra em fase de conclusão financiada por fundos europeus, cuja abertura está prevista para janeiro de 2024.

O Museu de Vila do Bispo – O Celeiro da História resulta da reabilitação dos antigos Celeiros de Vila do Bispo – Equipamento Público de Ação Cultural (EPAC), edifício que estava a degradar-se e que foi transformado num equipamento público de ação cultural, onde é dado a conhecer ao visitante o património cultural e natural do concelho.

Trata-se de um investimento total de 2,83 milhões de euros.

Esta visita de trabalho da ministra ao futuro Museu de Vila do Bispo – O Celeiro da História fez parte da sua deslocação ao Barlavento algarvio para inteirar-se do andamento dos projetos desenvolvidos, com o apoio dos fundos europeus geridos na região, nos domínios da eficiência energética e da mobilidade sustentável.

A governante fez-se acompanhar do presidente de José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, do executivo da Câmara Municipal de Vila do Bispo, do presidente da Assembleia Municipal de Vila do Bispo e do presidente da Junta de Freguesia de Sagres.