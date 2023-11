A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, visitou a execução da Ciclovia que ligará Castro Marim à Praia Verde.

Acompanhada pelo executivo da Câmara Municipal de Castro Marim, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, visitou na quarta-feira, dia 22 de novembro, em Castro Marim, a execução da Ciclovia da E.M. 125 – 6, uma obra financiada pelo Programa Operacional CRESC Algarve 2020, cofinanciada a 90 por cento pelo FEDER, no âmbito do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS).

Com alguns problemas de concretização, nomeadamente da parte do empreiteiro em garantir alguns fatores de produção, foi agora firmado o compromisso de executar o máximo possível até ao dia 31 de dezembro, para garantir a maior elegibilidade possível no financiamento, que era precisamente o desígnio da agenda da ministra Ana Abrunhosa, num périplo de dois dias pela região do Algarve, para garantir que o CRESC Algarve vai ser executado na sua plenitude.

Com uma extensão de cerca de cinco quilómetros (km), esta ciclovia ligará a vila de Castro Marim à Praia Verde, um investimento de cerca de 900 mil euros.

Teria sido desejável que a rotunda da Praia Verde fosse feita em simultâneo pelas Infraestruturas de Portugal (IP), atendendo a que o remate da ciclovia é precisamente pensado em conformidade com o projeto da rotunda, mas, apesar de todos os apelos, o desígnio nunca se concretizou.

Este é o segundo troço de um projeto integrado de sustentabilidade ambiental que o Município de Castro Marim promove como Triângulo Verde: Vila Real de St. António – Castro Marim – Praia Verde.

A ciclovia que fechará o circuito será um troço da Ecovia do Litoral e do EuroVelo, promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve.

Recentemente concluída foi a Iluminação Solar da Ciclovia da Lezíria, que é o primeiro troço do Triângulo Verde, enquadrado também no PO CRESC Algarve 2020, no âmbito do plano de ação PADRE, aprovado para o Baixo Guadiana na operação READY, apoiada por Portugal e União Europeia, cofinanciado a 70 por cento pelo FEDER.

A criação de novas infraestruturas cicláveis enquadra-se nas políticas ambientais e de sustentabilidade do Município de Castro Marim, que tem estado a trabalhar também na senda da descarbonização e da eficiência energética.