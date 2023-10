Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, inaugura o o Passadiço do Barranco do Demo, no sábado, às 15 horas.

O município de Monchique e a Junta de Freguesia do Alferce convidam a população para a inauguração do Passadiço do Barranco do Demo, que terá lugar sábado, dia 21 de outubro, às 15h00 e que contará com a presença de Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial.

A autarquia disponibiliza serviço de transporte, em modalidade vai e vem, a partir da Junta de Freguesia do Alferce até ao cruzamento da Azenha, para a população que se queira deslocar e participar nesta iniciativa.