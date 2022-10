Amura: o novo restaurante de Faro que é «um barco sobre a Ria Formosa»

O restaurante Amura, inaugurado há mês e meio, junta três espaços no mesmo local e uma vista de 360° para a Marina de Faro e a Ria Formosa.

É talvez um dos espaços com a melhor vista da cidade, segundo o proprietário, e abriu portas no topo do edifício do Ginásio Clube Naval de Faro (GCNF), ao lado da Doca de Recreio.

O Amura, termo náutico que representa o lado em que entra o vento, nasceu precisamente com o objetivo de ser «um barco sobre a Ria Formosa», onde a tradição dos pratos «se reinventa num compromisso entre a herança e a modernidade», com o melhor da Ria à mesa.

Esta é a premissa do novo restaurante, inaugurado no dia 1 de setembro, pelas mãos de um gestor de ginásios que há muito procurava por um espaço do género.

«Como cliente, gosto muito de visitar novos sítios e viajo bastante. Já tive um restaurante na zona da Sé, mas agora procurava algo diferente. Imaginava um sítio onde me sentisse quase dentro de água, mas que fosse no coração da cidade. Quando surgiu o concurso do GCNF, num espaço com esta localização e com esta vista, sabia que queria avançar. Agarrei a oportunidade porque era mesmo aquilo que imaginava», recorda ao barlavento Cláudio Mocho, 40 anos, proprietário do Amura.

O nome e o conceito foram também inspirados pela vista da esplanada. «Tinha de ser algo náutico com muito peixe e produtos locais, num espaço com mobiliário moderno, com ar de praia, com uma boa música de fundo, e onde se pudesse aproveitar a experiência e não uma refeição à pressa», afirma.

Esse foi também um dos motivos que levou Cláudio Mocho a optar por um conceito que, de acordo com o próprio, não se encontra com facilidade em Faro.

«É um espaço que está sempre aberto, de segunda a segunda, entre as 12h00 e as 00h00, com o menu sempre disponível. Queremos que o Amura seja uma experiência a qualquer hora, que se aproveite o pôr-do-sol e a vista, que seja também uma escolha para quem trabalha por perto e quer vir a almoçar, petiscar com os amigos a meio da tarde, ou ainda para um jantar de aniversário. O único dia que ainda não sabemos se vamos estar abertos é no Natal», assegura o responsável.

No menu, além de entradas, saladas e alguns pratos de carne, ideais para complementar uma refeição à base de marisco, destacam-se as especialidades da casa: tentáculos de polvo suculentos com tomilho e puré de batata-doce com coco; arroz malandrinho de lingueirão da Ria com açafrão e coentros; massinha de peixe com camarão; cataplana algarvia.

Nas sobremesas, a que chama mais a atenção é o folar de Olhão com gelado de limão e hortelã. Até porque, «acho que nunca ninguém se lembrou de o colocar na lista de sobremesas de um restaurante», justifica o proprietário.

«Quase todos os nossos fornecedores são algarvios, os legumes, as frutas, o queijo fresco, o pão e até o presunto», refere Cláudio Mocho, que acrescenta que em relação às quantidades, estas «são generosas, com uma apresentação mais selvagem, a fugir um pouco à da hotelaria» clássica.

Aos almoços há ainda disponível um prato do dia, e na carta de vinhos há tintos, verdes e brancos, com referências de vários pontos do país, incluindo o Algarve, e ainda sangria, rosés e champanhes, estes últimos dois com selo Laurent Perrier.

No Amura, com capacidade para 90 lugares sentados, o ex-líbris está na esplanada, com vista desafogada para a Ria Formosa, preparada para estar disponível de verão, com os vidros abertos, e de inverno, com cobertura e aquecedores.

Para momentos mais exclusivos, como pedidos de casamento, aniversários, ou reuniões corporativas, com capacidade máxima para oito pessoas, o Amura tem ainda uma sala privada, a 360° room, apenas disponível por marcação.

«É a nossa melhor vista, ideal para momentos com mais privacidade, como a passagem de ano, onde se terá visibilidade total para o fogo de artifício», nas palavras do responsável.

Mas o Amura não se quer ficar por aqui, daqui a um mês está preparada a inauguração do Salty Lounge, o bar adjacente à esplanada do restaurante, virado para a Ria Formosa e com acesso independente.

«Vai ter seis pratos disponíveis, mais à base de tapas, como rissóis de marisco, prego e amêijoas, mas também uma boa carta de cocktails. Vai ter zona de petisco, zona lounge e zonas privadas, com capacidade para 60 pessoas, e boa música de fundo. Vamos ter também, mais no verão, música ao vivo. Durante época baixa, o bar estará aberto das 13h00 às 23h00, de quinta-feira a domingo, mas em época alta funcionará entre as 17h00 e as 02h00, diariamente. É o espaço indicado para as pessoas que querem terminar a tarde num local descontraído com bom ambiente, mas que depois têm a possibilidade de jantar no restaurante. Ou então, para quem quiser beber um copo depois do jantar», aponta Cláudio Mocho.

E apesar de estar em funcionamento há poucos dias, o feedback já é bastante positivo.

«Aos almoços temos sempre, no mínimo, 50 por cento de lotação. Os jantares de quarta a sábado estão sempre compostos. O interessante neste espaço é que podemos ter, como já tivemos várias vezes, uma pessoa sozinha a comer uma sopa e um prego, ao lado de um casal a comer marisco com uma garrafa de vinho. Depois, como temos as empresas marítimo-turísticas aqui ao lado, muitas vezes depois dos passeios recebemos pessoas que escolhem vir aqui almoçar e jantar», sobretudo ingleses, espanhóis e franceses.

Quanto ao futuro, estão planeados menus especiais para diversas festividades como a passagem de ano, Dia dos Namorados, Dia da Mãe, entre outros.

No entanto, o foco inicial é apenas um, de acordo com o proprietário: «consolidar a marca nos próximos dois anos. Tenho ainda o bar para abrir e o meu objetivo é que as pessoas venham a Faro para vir ao Amura. Se conseguir chegar a essa qualidade, alcancei a vitória. Se isto for mesmo um sucesso, talvez aposte em espaços de verão, porque a replicar o Amura, terá de ser em locais semelhantes a este, bem perto do mar».

O restaurante Amura localiza-se no Passeio Abu Said IBN Harune, no segundo andar do GCNF e está aberto todos os dias das 12h00 às 00h00.

Uma refeição tem o preço médio de 25 euros por pessoa e todo o menu pode ser consultado aqui.

Mais informações disponíveis nas redes sociais e as reservas podem ser feitas através de telefone (963 886 463), ou aqui.