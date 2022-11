Amor de Fernando Pessoa por Ofélia inspira bar em Tavira

Imaginário literário de Fernando Pessoa inspirou o conceito do Ofélia, um novo cocktail e art bar em Tavira, na cidade de Álvaro de Campos.

Chama-se Ofélia, como a única namorada conhecida de Fernando Pessoa, e tem por objetivo homenagear todas mulheres, contando a história de amor do poeta através dos cocktails que serve.

«Criar apenas mais um bar não era opção. Porque não um conceito diferente? Sou feminista e dar o nome de uma mulher a um bar de cocktails é uma coisa linda. O Ofélia surgiu da necessidade. Ao longo de quatro anos de restauração [Come na Gaveta], os clientes diziam-nos que não havia um espaço em Tavira para se beber um copo depois de um bom jantar. A ideia estava a ser maturada há mais de um ano, exatamente com este conceito. Até falei com a minha professora de Português, uma das culpadas pelo meu fascínio pela obra pessoana. Quisemos mostrar a quem nos visita o melhor que temos. Isso era muito importante e daí este espaço», começa por explicar ao barlavento Márcio Gonçalves, 35 anos, proprietário de ambos os espaços.

O destaque no Ofélia são os cocktails de autor. «O que fizemos foi selecionar alguns poemas de Fernando Pessoa e, de uma forma muito subjetiva, porque cada um pode interpretá-los como quiser, representá-los em cocktails. Um desafio grande, mas que tem estado a correr muito bem», segundo afirma Márcio, que abriu o bar no Largo José Pires Padinha, em meados de junho.

Além da inspiração literária, as tardes e noites dedicadas às artes são também uma constante. «Temos música ao vivo, sessões de poesia e no dia da inauguração tivemos cá o escritor Richard Zenith, autor da Biografia de Fernando Pessoa, que apresentou o livro e deu uma sessão de autógrafos. À quarta-feira temos noite de microfone aberto, onde qualquer pessoa pode vir cantar, fazer uma declaração de amor ou declamar poesia. Já tivemos, por exemplo, um ator vestido de Fernando Pessoa», conta o responsável.

Num investimento total que ascende os 250 mil euros, também a decoração do Ofélia está dentro do universo pessoano, onde os candeeiros são réplicas do característico chapéu usado pelo poeta.

Há versos escritos nas paredes e livros do autor na estante, «porque este é também um bar para se poder vir trabalhar, estudar ou ler um livro. Quisemos mesmo passar um pouco da nossa cultura literária», justifica o empreendedor.

E para quem é este bar? De acordo com a resposta de Márcio Gonçalves: «é para todos, porque o nosso objetivo também sempre foi o de quebrar estereótipos, de que para se entrar num bar é preciso estar-se vestido de determinada maneira, vir em casal ou em grupo. Nada disso. O Ofélia é para mulheres, homens, estrangeiros, jovens, todos. Inclusive, tem sido muito interessante, porque temos recebido vários grupos de raparigas que se sentem confortáveis aqui, até porque o nosso atendimento é personalizado. Temos tido casa cheia quase todos os dias. Hoje procura-se por um espaço com bom atendimento, bom ambiente e boas bebidas. É isso que fazemos. Casas com o nome Fernando Pessoa já existem muitas, mas com este conceito específico não, e as pessoas têm gostado bastante», nas palavras do responsável.

Um «Bombom Ridículo» e uma «Tabacaria Ophelina»

E foi depois de várias semanas de testes que, a equipa liderada pelo chef de bar André Teixeira, conseguiu chegar aos primeiros seis cocktails com assinatura do Ofélia. A simbiose entre os poemas e os cocktails não foi «nada fácil», segundo aponta Márcio Gonçalves, mas o resultado está «incrível».

O cocktail «Ridículo», inspirado no poema «Todas as cartas de amor são ridículas», é o mais vendido e junta rum plantation, banana e caramelo. «Como é que chegámos lá? Então, o amor é ridículo e este cocktail tinha de ser ridicularmente bom, tal como o amor nos fazer sentir. Queríamos que depois de se ler uma carta de amor, a sensação fosse a mesma depois de se beber o Ridículo. Achámos que a banana e o caramelo provocam isso mesmo. Há muitos clientes que olham para este cocktail até como uma sobremesa, porque além do sabor, leva banana caramelizada no topo. Está incrível e as pessoas até ficam tontas», descreve.

O ex-líbris da casa é o «Tabacaria», inspirado no poema homónimo de Álvaro de Campos, o engenheiro naval heterónimo de Pessoa, natural de Tavira. Combina bourbon maker´s mark, vermute russo e framboesa. «É o mais completo e a mistura dos sabores faz-me mesmo imaginar» que tenho em mim todos os sonhos do mundo.

Os mais doces do cardápio são o «Bombom», com café, vodka, chocolate preto e pipocas, também criado com base no poema «Tabacaria» e o mocktail [sem álcool] «Ophelina», inspirado no «Carta de Amor». Junta puré de morango, chocolate e sprite e, de acordo com o responsável, «tem o mesmo sabor do clássico gelado Perna de Pau. É uma bebida para todos, crianças e adultos. Pensámos num cocktail sem álcool e no amor, remeteu-nos logo para morangos e chocolate e daí nasceu o Ophelina».

Além dos cocktails, na carta há vinho, espumante, sangria e champanhe. O Ofélia serve também tábuas de biqueirão, salmão fumado, chouriços, entre outras.

Para o futuro, além de apresentarem novas bebidas, a equipa faz planos de criar um laboratório para estudo de cocktails dentro do Ofélia, uma vez que o espaço permite isso mesmo.

O cocktail e art bar está aberto de quarta a segunda-feira das 16h00 às 02h00 e tem capacidade para 78 pessoas, com esplanada incluída. Reservas e mais informações podem ser consultadas nas redes sociais (@ofeliadetavira), através de e-mail (ofeliadetavira@gmail.com) ou telefone (281 323 718).