Amendoim volta a estar em Festa no Rogil em outubro

O Amendoim em Festa regressa a Rogil, Aljezur, dias 28 e 29 de outubro, monstrando as melhores iguarias produzidas com este fruto seco.

A segunda edição do Amendoim em Festa – Rogil 2023 está marcada entre os dias 28 e 29 de outubro, e pretende ser uma oportunidade para a promoção e comercialização do fruto seco como produto de excelência produzido naquela freguesia, contribuindo para a economia local, tradições e turismo.

A data escolhida teve em consideração o término do ciclo da produção do amendoim, ou seja, o período logo após a apanha do mesmo.

Durante os dois dias do evento vai ser possível provar um vasto leque de produtos alimentares à base do amendoim, nas tasquinhas, nos stands das doceiras ou dos produtores locais presentes no certame.

O mel, os enchidos, os licores e outros produtos locais também farão parte desta mostra gastronómica

A animação musical será uma constante durante estes dias. No sábado, dia 28, a Banda Itinerante «Ruído à Portuguesa» abre a noite, seguindo-se pela Banda Zoombidos. Para terminar, sobe ao palco «Emanuel Martins e Tânia».

No dia 29, é a vez da Real Tuna Infantina – Tuna Mista da Universidade do Algarve (UAlg), com a música tradicional dos «Amantes do Alentejo», terminando a coite com Baile de Cláudio Rosário.

O Amendoim em Festa 2023 contará ainda com a atuação musical do Projeto Entrelaçar do município de Aljezur, os «Rogil Guitar Kids» com Telma Silva, a Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve (Polo de Aljezur), as atuações de Grupos de Hip Hop da BOX 18 e ainda com Escola de Infantes e Cadetes dos Bombeiros Voluntários de Aljezur.

A pensar nos mais novos, durante esta edição, são esperados ateliers de pintura e insufláveis.

O Amendoim em Festa – Rogil 2023 abre portas às 11h00 e decorre até ás 01h00, sendo uma organizado pela Junta de Freguesia de Rogil com o apoio da Câmara Municipal de Aljezur.