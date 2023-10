Amendoim em Festa está de volta a Rogil a 28 e 29 de outubro

Rogil volta a receber o «Amendoim em Festa», no último fim de semana deste mês, com diversas iguarias para experimentar e animação musical.

A freguesia de Rogil, no concelho de Aljezur, prepara-se para voltar a acolher, nos dias 28 e 29 de outubro, o Amendoim em Festa, certame para a promoção do fruto seco como produto de excelência produzido localmente.

De acordo com a organização, «durante dois dias terá a oportunidade de provar o melhor amendoim do mundo num vasto leque de produtos alimentares à base do fruto seco à sua disposição nas tasquinhas presentes ou nos diversos stands das doceiras»

A título de exemplo, será possível provar licor de amendoim, «Dom Rodrigo» com amendoim ou até um gelado com esta iguaria como base.

E como não há festa sem música, a animação musical será uma constante durante esta festa, com destaque para a banda «Zoombidos» e o Baile com Emanuel e Tânia, no sábado, dia 28 de outubro.

No dia seguinte, domingo, 29 de outubro, é a vez de «Os Amantes do Alentejo» e do Baile com Cláudio Rosário para o encerramento do certame.

0 Amendoim em Festa – Rogil 2023 trata-se de uma organização da Junta de Freguesia de Rogil com o apoio da Câmara Municipal de Aljezur.