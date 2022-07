Ameixial Summer Fest leva Bubba Brothers e Íris ao interior algarvio

Quatro dias, quatro palcos, atuações de Íris e Bubba Brothers, entre outras, e conceitos de festa diferenciados em cada um dos dias. É esta a proposta da edição 2022 do Ameixial Summer Fest.

Este é um evento promovido pelo Grupo Desportivo Ameixialense nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto, com o objetivo de atrair centenas de pessoas e assim dinamizar o interior algarvio.

O programa faz-se com concertos, um sunset com música ao vivo, uma pool party no Espelho de Água da Seiceira ao som de dj’s, espetáculos de luzes, bailes, gastronomia, artesanato e produtos regionais, insufláveis para crianças, pinturas faciais, jogos tradicionais, comédia, caminhada e BTT noturno.

Na sexta, 12 de agosto, e no sábado, 13, os palcos vão estar montados no parque de merendas da Fonte da Seiceira. Por eles vão passar, no dia 12, Cristiano Martins, que antecede o concerto dos Ganda Banda no palco principal.

No sábado, 13 de agosto, intitulado o Dia Jovem, as propostas de programa contam, para além de vários jogos durante a tarde no espaço da Fonte da Seiceira, com a atuação de Catarina Cavaco, que levará ao sunset várias covers de músicas pop nacionais e internacionais. Segue-se, após o jantar, a animação musical e um baile a cargo dos M&M.

Também para a noite de 13 de Agosto estão reservados dois dos momentos altos deste festival. Ao palco principal subirão os algarvios Íris e, após o concerto, numa estreia no interior algarvio, a noite fecha com uma mega «pool party» no Espelho de Água da Seiceira ao som dos Bubba Brothers, acompanhados por um espetáculo de luzes e VJ.

No dia 14, as festas mudam de local e de programação e passam para o Palco Forno, onde serão resgatadas as tradições de outrora através do «bailarico» e dos comes e bebes neste espaço icónico da aldeia. Nessa noite a animação fica a cargo de Nelson Santos.

Por fim, dia 15, dia de feira anual, a organização quer «resgatar as tradicionais matinés dançantes». As festividades passam pelo Palco Igreja, onde vai decorrer um espetáculo de comédia com o Algarvie Marafade e onde haverá animação musical a cargo de Filipe Romão.

O Ameixial Summer Fest conta com os apoios da Junta de Freguesia do Ameixial e da Câmara Municipal de Loulé.