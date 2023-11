Ambifaro: Feira de Santa Iria 2023 foi «um assinalável sucesso»

A Ambifaro fez um balanço da Feira de Santa Iria 2023, que durante 10 dias animou o Largo de São Francisco, mesmo em dias de chuva.

A Feira de Santa Iria, em Faro, a mais antiga e emblemática feira do Algarve, encerrou portas no domingo passado, 29 de outubro, onde durante 10 dias a chuva resolveu não dar tréguas em cinco deles.

Apesar disso, para a Ambifaro, emprega organizadora, esta edição «decorreu com assinalável sucesso, para operadores, visitantes e expositores».

Este ano, a organização apresentava algumas novidades, trazendo consigo um ponto de multibanco, nova sinalética, nova comunicação do evento, o palco com música popular local e muitas outras surpresas no plano gastronómico e da diversão, com cada uma delas a «tornar-se símbolo vivo do progresso da Feira de Santa Iria e do seu alcance e representação na comunidade», justifica a Ambifaro.

No primeiro domingo, e apesar do temporal que se abateu sobre a região, a força da natureza não foi suficiente para abalar a resiliência da feira e dos seus feirantes. Com efeito, apesar da queda de algumas árvores e pernadas, e de outros episódios de menor gravidade, foi possível retomar a atividade logo de seguida e receber os milhares de visitantes que em resposta ali se ofereceram para as últimas horas do fim de semana.

Para essa segurança, «muito contribuiu o reforço dos efetivos policiais, com quatro agentes da PSP presentes durante todas as horas da noite, provando-se uma medida adequada, sem situações dignas de registo», aponta a Ambifaro.

Por outro lado, o serviço de primeiro socorro providenciado pela organização «revelou-se também ele eficaz, respondendo a 32 ocorrências, cada uma delas tratada com o devido cuidado e atenção, e felizmente sem consequências de maior», revelam.

Em números, este ano a Feira de Santa Iria contou com 201 operadores em 35 setores de atividade, de oito nacionalidades distintas. Destes, 56 são algarvios, muitos dos quais farenses.

Assim, «a edição de 2023 da Feira de Santa Iria sublinhou também a importância identitária que o evento tem para a região», refere a Ambifaro.

Para a empresa organizadora: «com todas as oportunidades comerciais, este é um momento que mais uma vez provou aproximar gerações, preservando hábitos e tradições, num encontro de sabores, cheiros e animação, onde as raízes da comunidade são relembradas e o tecido cultural se enriquece em cada uma dessas memórias.

«A Feira de Santa Iria 2023 foi por isso mais do que uma experiência única: foi uma jornada de resiliência, inovação e celebração e que nos relembrou das premissas históricas que a edificam», conclui a organização.

A Ambifaro agradece a todas as entidades que consigo colaboraram para a consumação deste êxito: Câmara Municipal de Faro, que coorganiza, a ASAE, a PSP, Santa Casa da Misericórdia de Faro, União das Freguesias de Faro, Guias de Portugal, Paróquia da Sé de Faro, Bombeiros Sapadores de Faro, entre outras.