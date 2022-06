AMAL promove formações para Operadores de Brigadas de Aeródromos

Duas ações realizadas em maio, no âmbito do projeto CILIFO – Centro Ibérico de Investigação e Combate aos Incêndios Florestais, contaram com cerca de 60 participantes.

As formações levadas a cabo pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, destinadas a Operadores de Brigadas de Aeródromos, tiveram como objetivo primordial habilitar os formandos com conhecimentos que lhes permitam identificar entidades, regulamentos e riscos associados aos aeródromos e às aeronaves, assim como cumprir os procedimentos de segurança e salvamento perante acidentes com aeronaves, no desempenho da função de Operador de Serviço de Brigadas de Aeródromo.

Intitulada «Recertificação em Segurança Operacional para Operador de Serviço de Brigadas de Aeródromo», a ação foi dirigida a quem já tinha formação inicial e desejava atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos nesta área. Já a segunda ação, designada «Certificação em Segurança Operacional para Operador de Serviço de Brigadas de Aeródromo», destinou-se à formação inicial.

Concluídas as formações, os mais de 60 formandos, todos da região do Algarve, estão agora capacitados para identificar as entidades aeronáuticas nacionais e internacionais, cumprir a regulamentação aplicável a esta área, reconhecer as partes que constituem uma aeronave, identificar os riscos da atividade em aeródromos, cumprir os procedimentos de segurança durante a operação de aeronaves e reconhecer e executar os procedimentos de salvamento e combate a incêndios em aeronaves.

As seis turmas (quatro turmas na primeira ação, com 42 participantes, e duas turmas na segunda, com 19 participantes) foram unânimes na apreciação global da iniciativa, tendo sido avaliada como «muito boa» no que respeita ao programa, organização e aplicabilidade dos conteúdos aprendidos.

O CILIFO é um projeto de cooperação transfronteiriça que dispõe de 24,6 milhões de euros de investimento, financiados pela União Europeia em 75 por cento através do fundo FEDER, e um período de execução de, inicialmente, três anos (2019-2021), agora prorrogado até 2022, devido à pandemia.

No âmbito deste projeto, do qual a AMAL é uma das entidades parceiras, está a ser trabalhada, na Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia, a celebração de protocolos e procedimentos conjuntos com o objetivo de se alcançar uma execução mais eficaz na área da prevenção e extinção de incêndios florestais.