AMAL promove formação sobre redução de perdas de água

A AMAL promove 2ª ação de formação dirigida a 19 Entidades Gestoras dos sistemas de abastecimento de água em baixa.

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) promove ação de formação sobre redução de perdas de água no setor urbano, iniciativa dirigida às 19 Entidades Gestoras dos sistemas de abastecimento de água em baixa, mais concretamente municípios e empresas municipais, e integra o conjunto de projetos que a Comunidade Intermunicipal tem vindo a concretizar, no âmbito do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, com o apoio do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.

Esta é já a 2ª ação de formação promovida pela AMAL, decorreu ao longo da passada segunda-feira, dia 12 de junho, em Faro, e está incluída num contrato estabelecido com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), de forma a garantir o apoio necessário às Entidades Gestoras na identificação dos problemas de gestão das infraestruturas urbanas de abastecimento de água, na definição de estratégias a implementar a médio e longo prazo, na priorização de subsistemas de abastecimento de água e na proposta de medidas para a redução de perdas reais de água.

A Comunidade Intermunicipal do Algarve gere uma das diversas medidas que integram o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve, trata-se da Medida SM1 – Reduzir perdas de água no sector urbano, que tem uma dotação de 35M€.

Nesse âmbito, tem vindo a desenvolver outras ações, tendo, também em parceria com o LNEC, realizado um estudo aprofundado com a identificação das zonas com maior potencial de redução de perdas de água e a definição de medidas a tomar. Esse estudo esse foi concluído em março do ano passado e ajuda a sustentar as candidaturas apresentadas pelas Entidades Gestoras para beneficiarem desta medida gerida pela AMAL.

Numa primeira fase de apresentação de candidaturas, foram selecionadas 22, para um investimento de 13,7M€, que está a permitir intervir em 55Km de rede de abastecimento de água em baixa, estando estimada uma poupança de mais de 500 mil m3 de água aos sistemas naturais.

O segundo Aviso para apresentação de candidaturas, com uma dotação de 7M€, está neste momento em vigor e decorre até dia 16 deste mês, sendo direcionado para a implementação de Zonas de Medição e Controlo, com o objetivo de se investir na monitorização e no controlo ativo de perdas de água nos troços de rede de abastecimento.

Haverá ainda um terceiro e último Aviso de candidaturas, que está em preparação, devendo ser lançado no final deste mês de junho. Vai ter uma dotação de 14 M€ e será focado no apoio a investimentos de renovação e reabilitação de redes de abastecimento de água em baixa, com elevados níveis de perdas reais.

O Plano de Eficiência Hídrica do Algarve prevê um investimento global de 200 milhões de euros, através de verbas do PRR, é gerido pela Agência Portuguesa do Ambiente e envolve diversas entidades. A AMAL tem a seu cargo a implementação da Medida SM1, que tem como objetivo intervir em 125 Km de redes de abastecimento de água em baixa, contribuindo para uma redução de perdas de água no setor urbano de cerca de 2 milhões de m3.