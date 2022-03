Sessão sobre «Sistemas Alimentares Sustentáveis» faz parte do programa do Algarve Tech Hub Summit.

A AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve vai promover na próxima segunda-feira, dia 28 de março, entre as 9h00 e as 12h00, um seminário que pretende dar a conhecer o projeto «Sistemas Alimentares Sustentáveis», no Auditório 1.05 do Complexo Pedagógico do Campus da Penha da Universidade do Algarve (UAlg).

Neste evento, que está inserido na iniciativa «Algarve Tech Hub Summit», irão participar autarcas de diversas zonas do país e dirigentes de entidades do sector.

Este seminário surge na sequência do trabalho que a AMAL está a desenvolver para a concretização de «Sistemas Alimentares Sustentáveis» que aproximem agricultura e ambiente, estimulando a alteração dos comportamentos de compra, com vista a agilizar circuitos curtos de comercialização e hábitos de consumo saudáveis e, por outro lado, incorporando a economia circular de resíduos e de desperdícios alimentares.

Os sistemas alimentares desempenham um papel de grande relevância na transição para modelos de desenvolvimento sustentável e inclusivo, representando uma clara oportunidade para a coesão e para a inovação territorial.

A inscrição no encontro é gratuita mas obrigatória, devendo ser feita aqui.

O projeto «Sistemas Alimentares Sustentáveis» é cofinanciado pelo FEDER, através do Programa Operacional Regional CRESC ALGARVE 2020.