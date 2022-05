Trabalhos de discentes da Escola Secundária de Silves.

A Biblioteca Municipal de Silves tem patente até ao final de maio a exposição «Artes».

Esta é uma exibição dos trabalhos de expressão plástica realizados pelos alunos do curso científico-humanístico de Artes Visuais, da Escola Secundária de Silves.

A exposição é dirigida ao público em geral e pode ser visitada nos dias úteis entre as 10h00 e as 18h30, e aos sábados entre as 14h00 e as 18h30.