Alunos de São Brás apanharam lixo do Parque da Fonte Férrea

O Parque da Fonte Férrea de São Brás de Alportel contou com uma ação de voluntariado ambiental, seguindo-se uma atividade na Quinta do Peral.

Alunos de duas turmas do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, em São Brás de Alportel, participaram ontem, quarta-feira, dia 12 de outubro, na ação de voluntariado ambiental «Vamos limpar o Parque da Fonte Férrea, uma proposta do município para a SEIVA – Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental.

Ao longo de toda a manhã, os alunos percorreram o Parque da Fonte Férrea, recolhendo lixo e fazendo a triagem dos resíduos que foram encontrando.

Após recolhidos, os resíduos entraram no processo de reciclagem e valorização.

Esta iniciativa «procurou sensibilizar os jovens para a importância de não abandonar os resíduos, assim como para a adoção de hábitos amigos do ambiente, que passam pela correta deposição de lixo nos contentores existentes, contribuindo para a economia circular», explicou a autarquia.

A próxima atividade integrada na SEIVA está marcada para sábado, dia 15 de outubro, na Quinta do Peral, com uma ação de sensibilização sobre o papel das abelhas na biodiversidade e uma oficina para aprender a fazer velas a partir de cera das abelhas.

A atividade é gratuita, dirige-se a crianças dos seis aos 12 anos e carece de inscrição prévia.

A SEIVA 2022, a decorrer até dia 16 de outubro, é uma iniciativa promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da Administrações de Região Hidrográfica (ARH) do Algarve, no âmbito do projeto «Voluntariado Ambiental para a Água», do qual o município de São Brás de Alportel é parceiro, como forma de comemorar o início do ano hidrológico e o Dia Nacional da Água.