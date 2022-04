Alunos de Portimão podem experimentar natação, canoagem e vela

Através do Projeto Náutico nas Escolas.

As atividades de iniciação à canoagem e à vela para todas as turmas do 6º ano da Escola D. Martinho de Castelo Branco, em Portimão, arrancaram ontem, terça-feira, dia 19 de abril, no âmbito do protocolo de colaboração de desenvolvimento desportivo relativo ao Projeto Náutico nas Escolas, que abrange as modalidades de natação, canoagem e vela.

O protocolo, que também inclui as atividades curriculares alternativas da disciplina de Educação Física, foi estabelecido no passado ano letivo entre o município de Portimão, o Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo e respetiva associação de pais e encarregados de educação, o Clube Naval de Portimão, a Ensinar a Sorrir – Associação de Solidariedade e Apoio à Família e a Portinado – Associação de Natação de Portimão.

Neste ano letivo 2021/2022, terá lugar o projeto-piloto envolvendo alunos das turmas do 4º ano do Centro Escolar do Pontal, no horário das atividades de enriquecimento curricular (natação), bem como as turmas do 6º ano da Escola Básica D. Martinho Castelo Branco, ao nível das Atividades Curriculares (canoagem e vela), envolvendo três centenas de crianças e jovens do Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo.

As aulas de natação, que tiveram início em outubro passado, têm lugar na Piscina Municipal de Portimão, com a colaboração de um técnico da Portinado, enquanto as atividades de vela e canoagem, que começaram ontem, coincidindo com o início do 3º período escolar, contam com o apoio de dois técnicos do Clube Naval de Portimão, sendo utilizadas as respetivas instalações.

O Projeto Náutico nas Escolas apenas integra, nesta fase experimental, o Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo, pela proximidade às instalações da Piscina Municipal de Portimão e do Clube Naval de Portimão.