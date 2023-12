Alunos de Portimão e da Turquia unem-se em prol da sustentabilidade

Alunos do ISMAT e de Bayrakli, na Turquia, iniciam projeto que durante um ano criará um «BiomaterialKIT», promovendo consumos mais sustentáveis.

Nos primeiros dias de dezembro, uma comitiva da Câmara Municipal de Portimão e do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) deslocou-se a Bayrakli, na Turquia, para dar início ao projeto «Town Twinning between Turkey and EU (Twinning for a Green Future)», que durante um ano criará, em conjunto com a Faculdade de Economia de Izmir um «BiomaterialKIT» de experiências práticas e pedagógicas, visando um consumo mais sustentável e tendo como pano de fundo a economia circular.

Além deste projeto-piloto, financiado em 115,955.52 euros, que irá desenvolver um conjunto de atividades pedagógicas e experimentais, envolvendo cerca de 100 alunos em Portimão, repartidos pelas Escola Básica e Secundária da Bemposta e Escola Secundária Poeta António Aleixo, e igual número de alunos em escolas de Bayrakli, a visita estreitou laços com a Turquia, através de um princípio de acordo para a geminação de ambos os municípios e da partilha de boas práticas nos atuais e futuros desafios relativos às alterações climáticas e ao ambiente.

A comitiva, liderada por José Cardoso, vereador da Câmara Municipal de Portimão, foi recebida pelo presidente do município de Bayrakli, localizado na província de Izmir, tendo ambos sublinhado a importância desta parceria, ao permitir trocar experiências e conhecimento, proporcionando igualmente que as temáticas da sustentabilidade e da economia circular integrem, de forma mais efetiva, as políticas locais.

Durante os próximos meses, as autarquias a geminar e as duas academias irão desenvolver ações em conjunto e com a comunidade escolar de ambos os municípios, no sentido de sensibilizar as respetivas comunidades para a urgência e importância da adaptação às alterações climáticas, que se espera que tenham impacto tanto em Portugal como na Turquia.

Entre os vários momentos agendados para o próximo ano, estão marcados um bootcamp em Portimão, entre 19 e 23 de fevereiro, com os alunos dos dois agrupamentos, a visita de uma comitiva turca na última semana de fevereiro, uma apresentação pública do projeto à comunidade local, prevista para 25 de maio, e um workshop com exposição final em outubro.