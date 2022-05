Alunos de Portimão aprendem noções sobre skateboarding

Na sequência da realização em Portimão da segunda etapa relativa à Liga Pro Skate 2022 (LPS), marcada para os dias 6, 7 e 8 de maio, está a ter lugar uma ação de promoção da modalidade junto da comunidade escolar local, envolvendo cerca de 740 alunos das turmas do 4º, 5º e 6º anos de escolaridade.

Nesse sentido, e ao longo desta semana que antecede a competição, o LPS Hotwheels Skool Tour abrangerá as escolas do 1º e 2º ciclo do concelho de Portimão e constitui uma iniciativa da Federação Portuguesa de Patinagem, visando divulgar as boas práticas do skateboarding e referenciar as escolas e clubes locais, de forma a impulsionar a formação e o primeiro contato com esta disciplina desportiva.

Durante o périplo pelas escolas visitadas (EB1 Major David Neto, EB 2,3 Professor José Buísel, EB 2,3 D. Martinho Castelo Branco e EB 2,3 Júdice Fialho), a Liga Pro Skate pretende fomentar a iniciação e adaptação aos equipamentos de skateboarding, assim como os elementos de segurança, para além de estimular a respetiva prática.

Nessas visitas, os mais novos recebem explicações sobre a origem e a evolução da modalidade ao longo do tempo, seguindo-se exemplos práticos, nos quais as crianças têm um primeiro contacto com o skate, aprendendo a posicionar-se em segurança e a fazer algumas manobras simples.

Quanto à etapa local da Liga Pro Skate 2022, continuam abertas até 5 de maio as inscrições para a prova, que vai decorrer na zona ribeirinha de Portimão de 6 a 8 de maio. Podem participar todos os atletas nacionais e estrangeiros, desde que federados, sendo as inscrições obrigatórias e gratuitas através da plataforma online LiveHeats.