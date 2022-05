Alunos de Loulé recebem livros e marmitas no projeto «Marmitando»

Até ao dia 17 de junho, a Câmara Municipal de Loulé irá oferecer livros de receitas e marmitas aos alunos do 4º ano de escolaridade dos estabelecimentos de ensino do concelho, no âmbito do projeto Marmitando, iniciativa que visa a promoção da alimentação saudável junto da comunidade escolar.

O Marmitando surgiu no ano letivo de 2018-19, integrado no plano de introdução da temática da alimentação saudável nas escolas deste concelho e relacionado com a eleição da qualidade dos lanches que os alunos levam para a escola.

Esta iniciativa consiste na realização de workshops práticos com o objetivo de preencher a grande lacuna e a dificuldade que existe em criar lanches saudáveis e apelativos para as crianças em idade escolar, respondendo a questões como: o que levar na lancheira, que combinações são possíveis fazer, o que é considerado saudável e como cativar os alunos para as opções mais saudáveis.

Os alunos têm, assim, a oportunidade de experimentar novos sabores e, deste modo, desmistificar ideias preconcebidas sobre os alimentos saudáveis.

Aquando da criação do projeto Marmitando, foi realizada uma consultoria a nível nutricional, pelo que todas as receitas e marmitas sugeridas encontram-se devidamente validadas do ponto de vista nutricional.

Os responsáveis municipais salientam que «atualmente, o conceito de alimentação saudável está em desenvolvimento e a ganhar cada vez mais adeptos, pelo que o Marmitando tem permitido esta ascensão de forma divertida e educativa para as crianças, alertando-os igualmente para os malefícios do consumo excessivo dos produtos alimentares empacotados e refrigerantes. Por outro lado, é de realçar que este projeto conta hoje com uma forte adesão por parte de toda a comunidade escolar, professores e encarregados de educação».

O projeto tem anualmente a participação de cerca de 1300 alunos, que usufruem dos seus benefícios. Em tempo de pandemia, a continuidade do projeto foi assegurada online, com publicação de receitas e workshops em vídeo, semanalmente, nas redes sociais.

No presente ano letivo já foram realizadas duas rondas nas escolas, arrancando agora a última que finalizará com este ciclo de workshops junto dos alunos, que serão presenteados com uma marmita personalizada e um livro com todas as receitas elaboradas.

Os interessados poderão acompanhar, através da página do Facebook Loulé Jovem, as receitas e fotografias das marmitas elaboradas, bem como diversos conteúdos que permitirão facilmente criar inúmeras possibilidades de menus para a conceção de lanches equilibrados.