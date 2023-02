Alunos de Loulé apurados para Concurso Nacional de Leitura

O Concurso Nacional de Leitura terminou a fase municipal no qual se destacaram 12 alunos de Loulé que vão agora participar na próxima etapa, a decorrer em Castro Marim.

Já foram apurados os 12 alunos do concelho de Loulé, na passada sexta-feira, dia 10 de fevereiro, que irão participar na fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura, a decorrer a 18 de abril, em Castro Marim.

Depois da primeira fase, que decorreu na Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, foram escolhidos os estudantes que avançam para a próxima etapa desta iniciativa, que congregará, nesse momento, alunos dos 16 municípios do distrito de Faro.

São eles: Diogo Vila Lobos (EB1 Areeiro), Maria Leonor Vieira (EB1 nº 4 de Loulé) e Helena Ramos (EB1 nº 3 de Loulé), do 1º Ciclo; Eva Coelho (EB2,3 Padre João Coelho Cabanita), Gabriela Leão (EB2,3 D. Dinis) e Matilde Jorge (EB2,3 Engº Duarte Pacheco), do 2º Ciclo; Carolina Oliveira (Colégio Internacional de Vilamoura), Carlota Fajardo (EB2,3 Engº Duarte Pacheco) e Rodrigo Rosa (EB Padre João Coelho Cabanita), do 3º Ciclo; Laura Santos (Escola Secundária de Loulé), Bruno Almeida (Escola Secundária de Loulé) e Leonor Barreto (Colégio Internacional de Vilamoura), do Secundário.

Todos os participantes foram avaliados por um júri composto por Rita Moreira, chefe de Divisão da Biblioteca, Guida Jordão, técnica da Biblioteca, e Ana Farrajota, coordenadora interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares, depois de terem realizado provas escritas e orais.

«Ynari, a menina das cinco tranças», de Ondjaki (1º Ciclo), «A bicicleta que tinha bigodes», de Ondjaki (2º Ciclo), «O fantasma de Canterville», de Oscar Wilde (3º Ciclo), e «As mais belas coisas do mundo», de Valter Hugo Mãe (Secundário) foram as obras selecionadas para serem lidas pelos participantes nesta fase municipal.

Depois da fase intermunicipal, segue-se a final, a acontecer a dia 3 de junho.

O objetivo do Concurso Nacional de Leitura é o de estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão.

Trata-se de uma iniciativa no âmbito do Plano Nacional de Leitura 2027, em parceria com Rede de Bibliotecas Escolares, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, Direção-Geral de Administração Escolar/Direção de Serviços de Ensino e das Escolas Portuguesas no Estrangeiro e RTP, responsável pela cobertura televisiva do evento.