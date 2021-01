Entrega de prémios foi organizada pela Câmara Municipal de Lagoa e pelos Agrupamentos de Escolas Rio Arade (AERA) e Padre António Martins de Oliveira (ESPAMOL), a 18 de dezembro de 2020.

A iniciativa resultou de numa parceria desenvolvida pelo município de Lagoa e a Universidade do Algarve, no âmbito do Plano de Inovação e Promoção do Sucesso Escolar Milage Aprender+Matemática 2019/2020.

No Agrupamento de Escolas Rio Arade, o 1º classificado, com 6.674 pontos, ganhou um tablet iPad da marca Apple.

O 2º classificado, com 4.736 pontos, ganhou um tablet Samsung, enquanto o jovem que fechou o pódio, com 4.388 pontos ganhou um tablet Lenovo.

Os estudantes premiados frequentaram, no ano letivo 2019/2020, o 5º ano com a professora de matemática Ascensão André, na Escola Básica João Cónim.

Já no Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira, o 1º Classificado, com 3.106 pontos, ganhou um tablet iPad, da marca Apple.

O 2º Classificado, com 3 044 pontos, ganhou um tablet Samsung. O 3º Classificado, com 3.002 pontos, ganhou um tablet Lenovo. Os alunos premiados frequentaram, no ano letivo 2019/2020, o 8º ano, com o professor de matemática Daniel Moreira, na Escola Básica Jacinto Correia.

Na entrega destes prémios estiveram presentes Ana Martins, vereadora da educação da Câmara Municipal de Lagoa, o professor Mauro Figueiredo, coordenador da plataforma Milage Aprender+ da Universidade do Algarve, Luís Varela, diretor do Agrupamento de Escolas Rio Arade e Emília Vicente, diretora do Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira.

Este prémio visa potenciar a aprendizagem móvel com recurso aos smartphones ou tablets.