Alunos de Alcoutim fizeram a «Festa do Atletismo»

Participaram nas provas 75 alunos.

O Agrupamento de Escolas de Alcoutim organizou no dia 22 de fevereiro, terça-feira, a Festa do Atletismo, com as provas Mega Sprinter e Mega Salto, onde participaram todos os alunos do 2.º e 3.º ciclos num total de 75 discentes.

Os alunos classificados nas primeiras posições de cada escalão representarão o Agrupamento no Mega Sprinter Regional, que terá lugar no dia 18 de março em Quarteira.

O evento desportivo contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim, assim como das empresas Decathlon, que patrocinou as medalhas do Mega Sprinter, e Enercoutim, que patrocinou as medalhas do Mega Salto.