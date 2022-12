Mais de 200 refeições prontas a consumir saem todos os meses da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) em Faro.

Mais de duas centenas de refeições prontas a serem consumidas saem todos os meses da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) e acabam na casa de perto de 500 pessoas, através do apoio alimentar garantido pela Refood Faro.

Mais de uma dezena de instituições recebem o apoio da EHTA, cuja missão é formar bons profissionais mas também boas pessoas. As ações de solidariedade, responsabilidade social e ajuda ao próximo são uma realidade ao longo do ano letivo e envolvem toda a comunidade escolar.

Ao longo do ano letivo, são inúmeras as Instituições de Solidariedade Social (IPSS) que contam com o apoio da EHTA, apoio esse prestado de diferentes formas: cedência de espaços, entrega de bens e alimentos, campanhas de angariação e promoção de momentos de interação entre gerações.

A solidariedade e a responsabilidade social fazem parte dos valores formativos da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. 2022 foi um ano em que o verbo «dar» fez ainda mais sentido. O período pós-pandemia, o número crescente de refugiados e a subida da inflação fizeram disparar os pedidos de ajuda que chegam à Refood Faro.

Paula Matias, coordenadora do Núcleo de Faro, realça o papel da EHTA. «A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve é fundamental na ajuda que levamos a mais de meia centena de pessoas, num total de mais de 200 famílias. Especialmente porque são alimentos que nos chegam já confeccionados. Quando a escola está fechada pra férias sentimos imenso a falta deste apoio».

Se há tradições profundamente enraizadas na comunidade da escola de hotelaria são as que acontecem na época natalícia e que envolvem atividades de solidariedade para com a população do concelho. O «Chá Solidário» acontece todos os anos e consiste na visita de alunos de diferentes cursos a utentes de um Lar de terceira idade.

Neste natal, os utentes do Centro Cultural e Social da Paróquia de Santa Bárbara de Nexe receberam a visita de alunos do curso de Gestão de Turismo 1º semestre e de Técnico(a) de Restaurante/Bar 1º ano. A visita incluiu um lanche, confeccionado pelos alunos, e muito convívio e partilha de experiências entre os jovens e esta população mais idosa.

Para a diretora da EHTA, Paula Vicente, «a sensibilização dos mais jovens para o mundo que os rodeia é muito importante e a EHTA procura dar esse exemplo. Durante todo o ano ajudamos o próximo, dentro das nossas possibilidades, sendo que na época natalícia esta ajuda é ainda mais expressiva. Estamos a formar jovens para serem futuros profissionais, mas também queremos formar boas pessoas, com sentido de solidariedade, humildade e empatia».

Este Natal, o Instituto D. Francisco Gomes (Casa dos Rapazes) é a entidade escolhida para receber o resultado da união de esforços de toda a comunidade da EHTA. Decorre ainda a angariação de bens alimentares, produtos de higiene, agasalhos e material de desporto, que serão entregues em janeiro próximo.

O abraço solidário da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve abrange a população do território onde está inserida mas alcança também a sua própria comunidade.

Este Natal foram sorteados, entre os alunos com dificuldades financeiras, vários Cabazes de Natal elaborados com produtos da escola e com bens alimentares e de higiene oferecidos pelos colaboradores e funcionários.