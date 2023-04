Alunas da Secundária de Portimão vencem concurso nacional

A Secundária de Portimão acaba de arrecadar um 1º prémio nacional pelas mãos das alunas Rafaela António e Teresa Bentes, do 10ºD.

Rafaela António e Teresa Bentes, alunas da Escola Secundária Poeta António Aleixo, de Portimão, foram galardoadas com o 1.º prémio no concurso nacional «Matemática, Filatelia e…», promovido Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, e que contou com a participação de quase mil estudantes de todo o país.

O desafio consistia na criação de um selo alusivo ao tema «Matemática, Filatelia e…», tendo sido recebidos cerca de 400 projetos, sendo que a distinção máxima foi para a proposta das duas jovens portimonenses, alunas da turma 10º D.

O selo que elaboraram, recorrendo à aplicação de matemática dinâmica GeoGebra, foi baseado unicamente em condições geométricas no âmbito dos conteúdos da disciplina de Matemática A do 10º ano, e será comercializado em breve.

Os elementos que formam a imagem premiada, inspirada na identidade da região algarvia e com incidência na cidade de Portimão, são a areia, a típica chaminé, as laranjas, as ondas do mar, a sardinha, o sol e o verde dos campos.