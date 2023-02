Altura voltou a fazer a maior festa de Carnaval de sempre

O Carnaval de Altura 2023 voltou a fazer-se conhecer como o cortejo mais autêntico do Sotavento algarvio, diz a organização.

Com incontestável êxito, o Carnaval de Altura 2023 voltou a fazer-se conhecer como o cortejo mais autêntico do Sotavento algarvio, num regresso marcado pela grande afluência de visitantes e pela enorme criatividade que cada um dos foliões entregou ao evento.

Muita cor, criatividade e recurso ao fantástico, inspirados pelo tema central que era o Cinema, foi assim que as dezenas de foliões se apresentaram ao público nos dois dias de desfile, que contaram com a especial e efusiva e genuína participação do vencedor da última edição do Big Brother, Miguel Vicente.

O Carnaval de Altura assenta no esforço e o empenho de toda a população e associativismo local, o que se traduz num evento diferenciado, com brilho próprio e muita autenticidade. Esta tem sido a linha matriz deste evento, que cresce de ano para ano, e que teve agora a maior afluência de sempre, com as bancadas da avenida completamente lotadas.

Foram nove carros alegóricos e 11 grupos de animação, que representaram as Juntas de Freguesia de Altura e Castro Marim, o grupo de Amigos do Bairro Quente, Grupo de Zumba, Amigos da Arrancada, Grupo de Amigos de Altura, Clube Recreativo Alturense – grupo de dança ARUTLA, Associação Amendoeiras em Flor e Casa do Povo do Azinhal, a Associação Cegonha Branca e o Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Castro Marim.

A 20.ª edição do Carnaval de Altura foi uma organização da Junta de Freguesia de Altura e do município de Castro Marim, com o apoio do Supermercado Corvo e a colaboração das associações e comércios locais. Um especial reconhecimento à segurança do evento, à GNR, aos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António (VRSA) e Castro Marim e a todos os funcionários do município de Castro Marim, sem os quais não seria possível o sucesso deste evento.