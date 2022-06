Altura recebe concerto dos HMB no próximo sábado

Nas Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria.

Altura volta a celebrar as tradicionais Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria entre os dias 1 e 3 de julho, com o concerto dos HMB a ser o ponto alto das celebrações no sábado, dia 2, às 22h00.

Depois destes dois anos de interregno, a festa retorna aos seus moldes habituais e, além das celebrações religiosas, voltará a acolher a Feira de Artesanato e os concertos.

Os HMB, sigla para Héber Marques Band, banda portuguesa de soul e funk, prometem «uma noite cheia de garra e energia, com temas tão conhecidos como O Amor é Assim, Dia D ou Não me Leves a Mal».

Mas as Festas arrancam na sexta-feira, dia 1 de julho, às 19h00, com a Feira de Artesanato de Altura que, segundo a organização, será «uma genuína mostra das artes e ofícios locais, com uma enorme variedade de doçaria regional».

Às 19h30 está marcado um baile com Ângelo Correia, seguindo-se o desfile etnográfico pela «Associação Cultural Amendoeiras em Flor». Depois, às 22h00, acontece um concerto com o cantor, músico e compositor Rui Bandeira e banda.

Domingo, dia 3, é marcado pelas celebrações religiosas, «com uma sentida homenagem à padroeira de Altura, Imaculado Coração de Maria», que é acolhida em procissão às 19h00, com ruas e janelas decoradas pelos populares, numa mensagem de fé que traduz o sentimento da união, de pertença e de comunidade alturense.

O baile com o Duo Reflexo e o espetáculo de dança das ARUTLA encerram as Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria.

As Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria são uma organização conjunta da Câmara Municipal de Castro Marim e da Paróquia de Altura, com o apoio da Junta de Freguesia de Altura, Clube Recreativo Alturense e Irmandade do Imaculado Coração de Maria.